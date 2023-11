Réacteur | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Les opportunités étant variées pour réussir cette mission, nous vous présentons une manière de faire pouvant vous mener assurément à la victoire dans cette nouvelle mission de Call of Duty Modern Warfare III, Réacteur.

Vous débutez votre mission dans les airs, alors qu’un atterrissage rapide près de la centrale donnera une indication sur le déroulé de votre mission. Nous avons choisir de débarquer là où le personnage semblait aller sans toucher à la trajectoire.

Détruisez les hélicoptères de Konni

Pour empêcher les équipes de Konni de partir avec du matériel nucléaire, vous devez détruire trois hélicoptères du groupe russe. Quelle que soit votre manière de procéder, les hélicoptères à détruire sont signalés sur votre carte avec des points d’interrogation, et en visuel avec des fumigènes oranges. A noter que vous pouvez détruire les hélicoptères sans forcément éliminer tous les gardes.

Hélicoptère direction Sud

Si vous avez décidé d’atterrir à l’entrée du complexe, dirigez-vous en direction du Sud pour tomber rapidement sur le premier hélicoptère. Trois hommes armés gardent l’hélicoptère. Tentez de les distraire ou de les éliminer furtivement, mais si un combat se déclenche, des renforts arriveront de tous les côtés. Rien d’insurmontable mais quel que soit votre point d’attaque, vous devrez certainement vous mettre à découvert. Une fois tout le monde éliminé, lancez des explosifs que vous pouvez obtenir dans le bâtiment sur le côté ouest de l’hélicoptère et une fois l’hélicoptère détruit, l’agent Laswell valide votre objectif et vous somme de poursuivre. Dès que l’hélicoptère sera détruit, des renforts débarqueront à nouveau, facilement maitrisés.

Hélicoptère direction

Le prochain hélicoptère le plus proche de votre position précédente se trouve au nord-est. Vous pouvez y accéder par les hauteurs et viser les ennemis depuis ce point plutôt protégé. Pour cela, repérez une structure en béton circulaire et assez haute et empruntez le filin vertical si vous avez trouvé la poignée bloquante dans un bâtiment non loin d’ici. Progressez de toit en toit en passant par les têtes de réacteurs et maitrisez l’homme posé sur les toits. D’ici, vous aurez une vue parfaite pour maitriser tous les ennemis au sol. Faites attention, un hélicoptère pourra s’approcher et déposer des hommes à votre niveau. Une fois le ménage fait dans cette zone, détruisez là aussi l’hélicoptère pour valider l’objectif. Aidez-vous d’un drone explosif disponible sur le toit en question ou de grenades pour rester à distance.

Hélicoptère direction

Enfin, le dernier hélicoptère se trouve en direction du sud-ouest du complexe. Il se peut que vous passiez devant un réacteur nucléaire, notez sa position pour la suite. D’ailleurs, il peut être préférable de passer par l’intérieur des bâtiments que vous croiserez en chemin, en prenant garde aux ennemis, et de monter le plus haut possible pour atteindre l’hélicoptère d’en haut. Une fois la cible détruite, votre objectif se met à jour.

Accédez à la salle du réacteur

L’équipe Konni étant en train de rentrer dans la salle du réacteur pour dérober de la marchandise, dirigez-vous illico vers le point signalé sur votre carte, dans un bâtiment à l’est de la zone. Une fois dans le bon couloir, appuyez sur le bouton rouge pour tout verrouiller et vous permettre d’entrer dans la salle. Là, éliminez le maximum d’ennemis présents avant que du gaz toxique et chimique n’enfume la zone. Vous allez devoir survivre quelques minutes en grimpant le plus possible tout en éliminant vos ennemis, pour ne pas périr, jusqu’à ce que votre équipe vous lance une corde.

Une fois en sécurité, vous apprenez que des missiles ont été volés, mettant un terme à cette mission. La prochaine mission, Missiles justement, sera sous haute tension et en zone ouverte également. Pour tout connaître de Call of Duty Modern Warfare III, n’oubliez pas que nous vous avons préparé un guide complet qui centralise tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.