Elden Ring : Vous pouvez vous offrir le bras de la terrible Malenia en taille réelle grâce à une reproduction de PureArts

Votre voyage dans l’Entre-Terre pourra reprendre dès le 21 juin prochain, date à laquelle le DLC Shadow of the Erdtree sera disponible pour tout le monde dans Elden Ring. D’ici là, Bandai Namco compte capitaliser sur sa nouvelle licence fétiche via tous les moyens, ou plutôt via tous les produits dérivés possibles. Ce n’est pas tellement une figurine qui a été dévoilée, même si elle nous vient de PureArts en association avec l’éditeur, mais plutôt une reproduction en taille réelle du bras mécanique de Malenia.