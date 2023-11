Cheval de Troie | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Après la cinématique, approchez-vous de votre collègue Gaz accoudé devant vous pour entamer ensuite une filature de la hackeuse suspecte. Là, marchez prudemment et cachez-vous derrière le kiosque à journaux quand elle refait ses lacets ou caressez le chien pour ne pas être repéré. Puis, approchez-vous des cartes postales et interagissez avec ou alors prenez une photo de la statue humaine pour écouter la conversation mentionnant une clé USB.

Vous voilà désormais maître des caméras de surveillance de la ville avec Ghost. Vous devez repérer l’homme ayant récupéré la clé USB sur toutes les caméras que vous pouvez. Pour cela, rembobinez ou accélérez l’action, et changez de plan lorsqu’un objet vous obstrue la vue ou que votre cible quitte son champ de vision.

Voici les étapes pour correctement terminer cette partie de mission :

Rembobinez la première bande jusqu’au début pour voir quelqu’un quitter la ruelle et le voir rentrer dans le Bistro 43 juste à côté

Changez de caméra (la suivante) mais un bus gênant votre vision, changez deux fois de caméra pour le voir traverser la rue

Changez une fois de plus de caméra pour le voir s’enfonçant sous une bretelle de voie rapide

Changez une dernière fois de caméra pour le voir entrer dans ce qui semble être une planque

Pour la suite de cette mission, vous changez de nouveau de personnage pour entrer de force dans la planque. Descendez l’escalier et éliminez l’ennemi en bas. Dans le couloir suivant, envoyez un fumigène et éliminez les ennemis qui se présentent. Vous pouvez couper tout de suite par la droite pour éviter la tourelle et sortir du vestiaire pour la surprendre par-derrière.

Continuez la progression pour tomber sur une gros groupe d’ennemis qui risque de vous donner du fil à retordre. N’oubliez pas d’éliminer la tourelle dès que vous le pouvez et prenez garde aux lance-roquettes aussi. Dès que vous le pouvez, courez vers le couloir à gauche sous les escaliers pour vous permettre de monter et surprendre vos adversaires. Une fois la zone vidée, les fenêtres du bureau du premier étage se brisent laissant sortir une poignée d’autres ennemis et l’acheteur de la clé USB que vous abattez. Entrez dans ce bureau pour trouver sur le bureau la clé USB branchée à un ordinateur : le réseau de transports de la ville a été corrompu et il faut s’attendre à un attentat prochainement dans le tunnel sous la Manche.

Compte à rebours

La suite de la mission se déroule sous terre dans le tunnel de la Manche. Aux commandes de Price, entrez et suivez les longs corridors en éliminant les quelques ennemis qui se présentent dans la première zone.

Faites attention à partir de maintenant aux trains avançant à toute allure et qui vous tueront instantanément (et vos ennemis aussi, retenez ceci) s’ils vous percutent.

Après avoir passé la double porte, courrez dans le couloir et passez devant les civils tués. Descendez après les ventilations et ouvrez la porte pour trouver des ennemis avec des civils, prenez garde de ne pas les tuer. Vous pouvez les observer et leur coller des balles en vous baissant derrière les étagères ou foncer dans le tas pour les plus bourrins.

Appuyez sur le bouton sur la gauche de la porte mécanique coulissante et faites un nouveau bain de sang jusqu’à ce que vos ennemis se fassent emporter par le train. Repartez en bataille en éliminant le reste des ennemis de cette zone dense en combats. Prenez surtout garde à la tourelle qui vous infligera une correction importante si vous restez trop debout. Une fois tout le monde à terre, traversez par les côtés sur les voies en faisant attention aux trains et canardez une dizaine de nouveaux ennemis ainsi qu’une tourelle dans cette plus petite zone.

Reprenez la roue du tunnel pour trouver une nouvelle zone où vous attendent quelques rares ennemis ainsi que la bombe préparant une explosion dans le tunnel. Alors que vous voulez la désamorcer, d’autres ennemis vous attaquent. Puis, prenez la caméra endoscopique à côté de la bombe et dirigez-la vers le coin en haut à droite de l’écran pour trouver le logo d’un Ours. Répondez correctement à votre allié et rapidement pour éviter que la bombe n’explose.

Vous reprenez pendant quelques instants part aux combats qui font rage en ce lieu clos, avant de replonger le nez dans la bombe. Dirigez la caméra dans le coin inférieur gauche de la bombe pour trouver un numéro de série à l’envers. Faites attention, Soap vous demande le troisième chiffre, partez donc de la droite et donnez le chiffre 9. S’en suivra une cinématique terrible, avant de vous redonner le contrôle pour désactiver de manière permanente la bombe, en coupant simultanément le fil rouge en même temps que Gaz, quand vous comptez jusqu’à 3. Cette dernière action marque de manière tragique la fin de la campagne solo de Call of Duty Modern Warfare III.

Merci à vous d’avoir suivi cette soluce complète, n’hésitez pas à parcourir nos guides concernant les objets à trouver dans chacune des missions de combat ouvertes pour obtenir toutes les armes et trophées associés. Notre grande FAQ est également en ligne, permettant de répondre à bon nombre de questions concernant le jeu d’Activision.