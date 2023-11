Missiles | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Fraichement débarqué dans la campagne tout près du bunker d’Atomgrad de l’Urzikstan, envisagez différentes possibilités. Tout d’abord, utilisez votre drone éclaireur pour identifier les cibles potentielles. Votre objectif premier étant de trouver un garde avec un béret rouge pour lui dérober sa carte d’accès, passez votre drone au dessus de la zone pour repérer le point d’entrée ainsi que trois points d’intérêt où pourrait se trouver notre homme. N’oubliez pas d’user de votre drone pour établir les positions de vos ennemis fréquemment.

Trouver la carte d’accès

Voici vos possibilités :

Vous introduire par la partie est de l’entrée principale, tout proche des trois points d’intérêt mais peut-être aussi plus risqué

Vous introduire par la partie ouest, plus dégagée mais plus calme, avec seulement une demi-douzaine de gardes épars et plus d’herbes hautes pour vous cacher (accroupissez-vous).

Si vous choisissez la deuxième option, progressez sur le chemin en vous baissant dès que possible et rejoignez une ouverture dans le mur d’enceinte, dans la zone la plus à gauche du complexe. Sur la route, éliminez deux duos d’ennemis et encore un autre duo à l’entrée de l’enceinte quand ils se séparent pour leur ronde. Un peu plus sur votre droite, trouvez deux autres hommes à abattre avant de rejoindre la route principale du complexe. Traversez de l’autre côté de l’entrée principale sans être vu, tuez l’ennemi en poste à l’arrière du bâtiment d’intérêt et fouillez les bâtiments pour trouver du matériel.

Mais celui qui nous intéresse est bien entendu celui le plus éloigné, le plus au nord-est du complexe, avec un drapeau sur sa porte métallique. Dans celui-ci se trouve un homme au béret rouge : c’est votre homme. Vous pouvez l’éliminer discrètement si vous entrez par la porte latérale du côté droit. Une fois à terre, volez lui sa carte d’accès et filez vous mettre à l’abri dans les herbes se trouvant sur le côté de ce bâtiment. De ce point de vue, vous allez pouvoir tenter d’éliminer un maximum d’ennemis, sachant que l’attaque frontale peut aussi être envisagée.

Une fois que vous êtes plus tranquilles, rejoignez l’entrée du bunker se trouvant à peu près au centre du complexe. Grâce à la carte d’accès, vous entrez et descendez les premiers tunnels avec seulement quelques ennemis. Pour parviendrez dans une zone où vous ne pouvez progresser, face à des soldats dans une pièce fermée. C’est le moment choisi par Farah pour vous aider, puisqu’elle les tue et vous ouvre la porte.

Equipez-vous de ce que vous trouvez et enfoncez la porte à droite. Faites gaffe au premier ennemi juste sur la gauche qui ne vous loupera pas en entrant. Progressez dans la pièce en veillant à vérifier chaque recoin avant d’avancer, les hommes de Konni se cachant dans les renfoncements pour un total d’un peu moins de 10 ennemis ici. Suivez Farah et enfoncez une nouvelle porte. Tuez les ennemis de la pièce suivante en faisant attention aux snipers, puis montez à l’escalier et éliminez les cibles dans les pièces suivantes jusqu’à pouvoir laisser Farah ouvrir la prochaine porte.

Empêchez le décollage du missile

Rejoignez le silo et lorsque Farah vous y invite, aidez-la à tenter de contrôler le missile, en vain. Lorsqu’elle ouvre la prochaine porte, un chronomètre de 3 minutes se déclenche. Tuez 3 ennemis derrière puis deux autres près du véhicule plus loin. Avancez dans le couloir, tuez deux ennemis de part et d’autre du camion au fond puis acharnez-vous sur l’homme en armure qui déboule de la gauche à coup d’explosifs et visez surtout la tête. Suivez ensuite le couloir de gauche jusqu’à remonter à la surface.

Vous touchez au but. Dans cette zone, une dizaine d’ennemis sont à éliminer dont une cible lourde. Le plus rapidement possible, mettez tout le monde à terre et grimpez à l’escalier du bâtiment central face à vous pour pénétrer dans une pièce où vous attendent deux autres ennemis. Enfin, tirez sur le levier (il ne faut aucun ennemi proche de vous) et suivez la cinématique clôturant la mission.

La prochaine mission vous placera dans la peau de Laswell pour une mission en Infiltration. Pour tout connaître de Call of Duty Modern Warfare III, n’oubliez pas que nous vous avons préparé un guide complet qui centralise tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.