Danger proche | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Pour cette mission, vous incarnez Phillip Graves de la Shadow Company. A bord du Shadow-1, vous allez devoir être efficace pour permettre aux équipes de sol de progresser sereinement et de ne pas se faire tuer, le temps qu’ils désactivent les sources chimiques dans les hangars de la base. Si vous échouez à l’une des étapes, vous reprendrez peu de temps avant. Faites attention, toutes vos armes ont un temps de repos obligatoire avant d’être à nouveau utilisées, prenez cela en compte pour votre mission.

Pour commencer, dirigez votre radar sur la zone nord-ouest que l’on appellera le Cimetière d’avions. Là, zoomez et repérez votre équipe au sol. Peu après, des ennemis débarquent et les menacent. Repérez-les au sud-est et lancez vos balles 25mm en rafales sur les ennemis au sol.

Au bout d’un moment, une Tour radio au nord-est vous enverra des missiles grâce à une batterie antiaérienne qu’il vous faudra détruire rapidement grâce à un missile avant qu’un missile ennemi ne vous atteigne. Sur consoles, vous pourrez outrepasser ces missiles en appuyant à temps sur la flèche du bas sur votre manette. Attention, un missile non détourné et c’est la mort assurée.

Puis, une escouade d’ennemis débarquera en direction du Cimetière d’avions par la direction sud-est. Eliminez-les tous pour permettre à votre équipe de circuler et d’avancer vers l’objectif. Répétez l’opération avec les troupes au sol au niveau des baraquements, au sud du Cimetière d’avions.

Très rapidement après, vos ennemis tenteront de faire décoller un avion d’un des hangars tout proche de la zone que vous venez d’attaquer. Repérez l’avion en train de sortir et lâchez dès que possible un missile dans sa direction car s’il s’envole, vous mourrez à coup sûr.

Suite à cela, attaquez les équipes au sol juste au sud-est du petit hangar à avions, sur le tarmac. Vous pouvez faire exploser les avions et hélicoptères posés mais ne faites pas exploser les gros hangars situés dans la zone, ce sont vos cibles à défendre pour toute cette mission. A un moment un lance-roquettes fera tout pour les faire exploser justement, il se trouve au sud-ouest de la zone, sur une tour proche de baraquements. Faites-le exploser pour poursuivre plus sereinement.

Une fois l’équipe de la TF141 dans le Hangar 1, vous allez devoir défendre dur dur la zone en visant notamment les bâtiment entre les deux hangars et le tarmac tout proche, en évitant que trop d’ennemis ne rentrent dans le Hangar 1. Une fois le Hangar 1 vidé puisque les produits chimiques ne s’y trouvent pas, l’équipe est visée par des tirs de mortiers, tout proche du Cimetière d’avions. Détruisez les ennemis qui les lancent avant de retourner défendre votre équipe se dirigeant vers le Hangar 2. A noter qu’un nouveau lance-roquettes vous visera au sud du Hangar 2, éliminez-le dès qu’il est identifié par vos collègues.

Pour poursuivre, le groupe Konni enverra des troupes en véhicules par le nord de la map, d’abord un char, qu’il vous faudra détruire par un missile, puis deux voitures provenant du même côté, puis deux autres véhicules avant qu’un hélicoptère ne se joigne à la fête. Détruisez tout ce beau monde très vide avant que le Hangar 2 n’explose.

Puis, un nouveau char fera son apparition par le nord, tout en vous tirant des missiles à esquiver avant de le détruire, suivi par 3 autres véhicules débarquant eux aussi du nord. N’oubliez pas les équipes au sol, nombreuses tandis que le deuxième petit hangar au nord-ouest laissera aussi échapper un avion qu’il vous faudra détruire avant qu’il ne s’envole. Enfin, une nouvelle batterie antiaérienne vous visera depuis le Cimetière d’avions au nord-ouest, détruisez-la sans tarder, tandis qu’un second hélicoptère prendra le relais des attaques via le nord-est.

Une fois l’hélicoptère détruit, la mission touche à sa fin et enchaînera sur une longue cinématique qui vous mènera vers la dernière mission, Cheval de Troie, plusieurs jours plus tard. N’oubliez pas, si vous souhaitez tout connaître sur le jeu et ce qu’il propose, nous vous proposons un guide complet qui centralise toutes les informations à savoir.