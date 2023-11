Infiltration | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Cette mission Infiltration vous mettra donc aux commandes de Kate Laswell de la CIA. En route pour une mission d’infiltration au coeur de la base militaire d’Arklov Peak pour retrouver Yuri, un contact, Kate va devoir faire attention pour ne pas être repérée.

Cela sera finalement assez simple puisqu’il vous suffira :

De cacher votre arme

De ne pas marcher trop près des militaires

De rester le plus possible en marche simple sans courir

Rejoignez le bâtiment administratif

En arrivant, descendez le chemin et rejoignez le camp. Poursuivez sur la seule route et prenez à droite au bout pour passer des barrières. Repérez le bâtiment administratif sur votre droite, nécessitant un pass d’accès. Un homme en détient un et sort justement de ce bâtiment. Suivez-le dans son bureau via l’escalier qu’il emprunte et abattez-le discrètement dès que vous entrez dans le bâtiment et avant d’être vu par une garde que vous pouvez abattre aussi.

Trouvez Yuri

Ramassez le passe d’accès, redescendez et allez jusqu’au bâtiment administratif. Prenez le couloir en face de vous et ouvrez la première porte à gauche pour regarder une cinématique. Vous allez devoir fuir désormais, le complexe étant attaqué par les missiles chimiques de Makarov. Sortez de la pièce et prenez le couloir à droite près de la porte d’entrée du bâtiment. Suivez le seul chemin possible jusqu’à rejoindre une échelle puis un escalier pour remonter à la surface, ouvrir une porte et sauter dans l’hélicoptère et être recueillie par Nikolai votre pilote d’un jour, mettant un terme à cette mission d’infiltration.

