Hunter X Hunter Nen X Impact ajoute Uvogine et Machi à son casting dans un nouveau trailer

Hunter X Hunter Nen X Impact ajoute Machin et Machine

Pour son premier ajout de personnages, Hunter X Hunter Nen X Impact n’a pas choisi de taper dans le plus évident. Désolé Biscuit, Meruem, Neferpito puisque les deux nouveaux nous viennent de la Brigade Fantôme, à savoir Uvogine et Machi Komacine. On en profite pour corriger un petit oubli dans notre article d’hier : pour l’instant, une sortie occidentale n’est absolument pas confirmée. Ce qui explique la communication uniquement japonaise pour l’instant.

Si vous voulez approfondir tout cela et que vous pouvez lire le japonais (ou avoir une version approximative avec Google Trad), sachez que le magazine Famitsu a sorti un dossier détaillé sur son site à propos du gameplay du jeu. On y retrouve des explications de touches, des exemples de combos, des présentations des personnages. Bref voici le lien si cela vous intéresse et sinon voici au moins leur propre vidéo explicative.

Évidemment hier sur les réseaux sociaux, en découvrant le titre en action, beaucoup ont fait la comparaison avec Dragon Ball FighterZ autre jeu de combat adapté d’un manga qui se joue en trois contre trois. Mais de notre côté, on voyait surtout une ressemblance frappante avec un autre jeu des développeurs d’Eighting au point de vouloir le mentionner entre parenthèse derrière le nom de l’équipe.

Hunter x Hunter: Nen Impact vs TvC/MvC3 animation comparison pic.twitter.com/6KKwnyqTvP — John Crofts (jmcrofts) (@crofts) April 26, 2024

Et nous ne sommes pas les seuls à avoir reconnu Marvel Vs Capcom 3 dans ce que l’on a vu hier. Le Youtubeur John Crofts s’est amusé à faire un comparatif entre les animations du jeu et celles de MvC 3 ou de Tatsunoko Vs Capcom. Rien de très méchant ou de très neuf puisque l’on peut retracer certaines animations aux Bloody Roar (d’ailleurs, on veut le retour de Bloody Roar) mais cela ne va pas aider son image de jeu trop en retard techniquement.

Hunter X Hunter Nen X Impact n’a pas profité de cette nouvelle bande-annonce pour donner une fenêtre de sortie, il est donc attendu un jour sur PlayStation 5, Switch et PC.