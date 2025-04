Pour débloquer cette quête, vous devez avoir terminé la quête Nobutsuna Sensei. Cela vous ouvrira la possibilité de rencontrer Nene pour traquer La Naginata (puis Le Noble dans un second temps). Attention, cette quête est exclusive à Yasuke.

Tuer les soldats d’Akechi

Au commencé de cette quête, rendez-vous dans la province d’Omi et rejoignez le Château d’Azuchi, à la Résidence de Hideyoshi. Une fois sur place, vous devrez éliminer les 8 ennemis qui vous attendent (et ils seront assez nerveux) avant de pouvoir vous offrir une conversation avec la principale intéressée.

Suite à cela, dirigez-vous vers le temple Soken-ji situé un peu plus à l’ouest et approchez-vous de la balustrade pour déclencher une cinématique et ainsi terminer la quête. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.