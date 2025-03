Parmi les activités annexes d’Assassin’s Creed Shadows se trouvent les Katas, des entrainement aux armes destinés à Yasuke et qui vous rapporteront de l’XP et desp oints de connaissance si vous les réussissez tous, avec en prime, un trophée dès le premier kata terminé. Quoi demander de plus ? Un guide complet pour tous les trouver peut-être ?