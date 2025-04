L’Arbre Tordu est un groupuscule de 7 personnes qui sèment le chaos dans Kyoto. Vous devez toutes – ou presque – les éliminer pour terminer cet arc annexe et ainsi clôturer la quête principale Aide de l’intérieur. A noter que vous pouvez utiliser votre sens de l’observation pour trouver des informations (ou cercles bleus) pour localiser vos cibles, mais que certains habitants de la ville pourraient vous confier des informations pertinentes pour les trouver comme le marchand de l’objectif Besoin d’aide, ou les gardes des Résidences Jésuites.

Voici un ordre qui paraît logique pour opérer, mais vous êtes libre de choisir les cibles dans l’ordre que vous souhaitez. Cependant, nous vous conseillons de tuer le chef du groupe Takahashi en dernier pour ne pas vous attirer trop d’ennuis si vous le tuez trop tôt et que tous ses subalternes viennent vous prennent en chasse.

Takahashi Garo

Localisation : Extrémité nord de Kyoto, au nord du temple Shokoku-ji

Cette première cible est déjà une exception à la règle de vos exécutions. L’homme peut effectivement être épargné si vous en décidez ainsi, mais rien ne vous y oblige. Si vous approchez assez près et que vous l’observez, vous aurez la possibilité de l’épargner, sinon attaquez-le par surprise pour lui infliger des dégâts mais vous devrez tout de même vous battre contre ses attaques imparables rapides pour triompher.

Takahashi Jiro

Localisation : Près du kakurega au sud de Kyoto

Nous vous conseillons de vous positionner sur les toits près de votre cible et d’attaquer par surprise. Si un combat ouvert se lance, vous devriez triompher assez facilement d’un combat singulier.

Takahashi Shiro

Localisation : Château de Nijo, au centre de Kyoto

Cette cible pourrait être l’une des plus dures du groupe du fait de sa position au sein d’un château bien gardé d’une part, mais aussi de l’utilisation de son kanabo d’autre part. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre cible en passant par les remparts et de procéder à un assassinat aérien mais si vous décidez de foncer dans le tas, vous devrez éviter ses assauts et résister le temps de l’éliminer en bonne et due forme.

Takahashi Ichi-Hime

Localisation : Sanctuaire Umenomiya-taisha, dans l’ouest de Kyoto (près de l’école de peinture de Kano)

Vous pouvez là aussi choisir d’épargner votre cible si vous le désirez si vous l’observez d’assez près et que vous suivez ce que l’on vous demandera à l’écran. Ichi-Hime sera effectivement en train de cajoler ses chats donc elle fera une proie idéale si vous choisissez de l’épargner ou si vous l’attaquez par surprise.

Takahashi Taro

Localisation : Domaine du clan Asukai, nord-ouest de Kyoto

Taro se trouve dans la cour du Domaine du clan Asukai, nous vous conseillons donc de le prendre par surprise en bondissant par-dessus le mur d’enceinte le plus près de lui. Vous n’aurez que peu de mal à l’éliminer si vous devez combattre en duel.

Takahashi Saburo

Localisation : Domaine du clan Asukai, nord-ouest de Kyoto

Le frère de Taro, Saburo, sera un peu plus coriace. Nous vous conseillons d’aller le cueillir par surprise près du mur d’enceinte où il fait sa ronde pour l’attaquer par les airs et l’assassiner. Si un combat ouvert se lance, il sera accompagné de plusieurs gardes lourdement armés mais vos techniques de combat devraient triompher si vous êtes suffisamment agile.

Takahashi Inoshichi

Localisation : Résidence à l’ouest du temple Honno-ji.

La patronne du groupuscule, Inoshichi se trouve dans un bâtiment du complexe. Le plus simple revient à arriver par l’est et de rentrer dans le complexe en passant par dessus le mur d’enceinte. Entrez discrètement dans la maison et éliminez votre cible. Si vous déclenchez un combat ouvert, vous devrez lutter contre les attaques en rafales du patriarche tout en gérant les éventuels soldats et enfants résiduels que vous n’auriez pas éliminé. A noter que vous pouvez donc clôturer cette quête si vous tuez rapidement cette cible avec une difficulté supplémentaire due aux assaillants non éliminés auparavant.

Ce dernier assassinat viendra clôturer cette quête annexe finalement obligatoire. Vous pouvez rejoindre ensuite Ujimasa dans le cadre de la quête Aide de l’intérieur pour poursuivre votre traque du Fou. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.