Pour démarrer cette ultime quête de l’arc du Noble, rejoignez le bord de la rivière au sud du château d’Himeji. Montez sur les bords de falaise jusqu’à atteindre la demeure de Kanbei. A la suite de la cinématique où vous indiquez être prêts, vous devrez choisir votre personnage pour poursuivre. Attention, cela impactera le déroulement de cette mission dans ses grandes lignes, surtout sur le chemin menant jusqu’au tenshu final. A noter que vous aurez plusieurs occasions d’inverser de personnage par la suite.

Première partie

Naoe : Tuer les infiltrés

Si vous choisissez d’incarner Naoe, vous voilà devant le Château. Vous remarquez vite que les lieux sont bouclés d’un mur invisible qui vous empêche de contourner la zone par exemple. Cachez-vous dans les hautes herbes et sifflez le garde pour l’abattre prudemment. Puis, prenez à gauche pour rejoindre les remparts et grimpez en direction d’une petite grotte vous permettant de vous allonger sous un bâtiment. Au bord de la cour suivante, repérez l’un des gardes qui se comporte bizarrement : c’st votre première cible. Sifflez-le et assassinez-le dans la foulée. Profitez-en pour faire exploser quelque chose pour juste éliminer les deux autres gardes pour vous permettre de vous lever et de rejoindre les murs sur votre gauche, à grimper.

De l’autre côté se trouve une servante étrange : ce sera votre seconde cible. Descendez dans les hautes herbes et sifflez-la pour l’éliminer. Contournez la zone par la gauche et cachez-vous jusqu’à ce que vous puissiez utiliser votre grappin sur les remparts suivants, ou bien éliminez les autres ennemis présents. Une fois hissée en haut, marchez sur les remparts vers la gauche jusqu’à rejoindre une zone où une petite palissade vous permet de vous cacher. Nous vous conseillons d’attendre un peu plus tôt et d’une fois de plus siffler votre troisième cible, le faux cuisinier présent non loin. Une fois tout le monde éliminé, rendez-vous au point identifié pour passer à la suite, à la porte du Honmaru où vous retrouvez Yasuke.

Yasuke : Atteindre la porte du Honmaru

Si vous choisissez d’incarner Yasuke, commencez par monter les escaliers devant vous puis descendez vers la droite pour vous en prendre à des soldats et des shinobis en suivant. Sachez que c’est à ce moment-là que Tokubei pourrait vous venir en aide et vous aider à traverser la zone sans heurt si vous avez décidé de le croire dans la quête précédente Mauvaise pioche, sinon faites un carnage. Au terme de cette séquence, continuez sur la voie tracée, éliminez les archers qui se présentent puis allez régler son compte à l’officier se trouvant devant la porte de Honmaru.

Deuxième partie

Pour cette seconde partie consistant à éliminer plusieurs ennemis dans une zone près d’une étendue d’eau, nous vous conseillons d’utiliser Yasuke pour aller plus vite et tuer tout le monde pour sécuriser le Honmaru. Une fois tout le monde à terre, allez près d’un des bâtiments pour écouter la conversation en cours en deux hommes.

Troisième partie

Vous allez devoir grimper au sommet du tenshu pour trouver Ukita Naoie. Nous vous conseillons de le faire avec Yasuke pour aller droit au but avec un objectif : tuer tout le monde. Prenez garde aux ronin qui vous affronteront sur le pont pour ne pas perdre trop de vie. Des rations vous attendront dans le tenshu. Avec Naoe, il faudra vous faufiler dans le bâtiment et tuer stratégiquement en rejoignant la tour grâce à l’échafaudage non loin.

Une fois au sommet du tenshu, ouvrez une trappe pour vous retrouver face à votre cible. Vous aurez à choisir si vous voulez l’affronter en tant que Yasuke et Naoe tout en sachant que vous devrez aussi affronter simultanément des shinobis. Il vous sera proposé de laisser Naoie lire la lettre de son fils avant de combattre, c’est à votre choix. A la fin du combat difficile, vous pourrez choisir d’épargner l’homme ou de le tuer. L’issue sera la même : si vous l’épargnez, il se fera seppuku. Suivez la cinématique pour clôturer la quête et l’arc sur Le Noble.

Nous vous conseillons de poursuivre avec la traque du Buffle et la quête La voix de la colère. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.