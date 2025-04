Entraînement avec Nagato

La quête débute par un entrainement à l’esquive, la parade et l’attaque auprès de votre père. Ramassez le bokken et suivez les instructions jusqu’à terminer la séquence d’entraînement.

Suivre Nagato

Après la cinématique, suivez Nagato en direction de l’ouest le long du chemin et arrivés sur place, parlez à votre tante Matsu après avoir traversé le pont en bois en direction du sud-ouest puis monté la colline.

Traquer les intrus

Après la scène, avancez sur le chemin indiqué jusqu’à atteindre un arbre mal en point. Grimpez à l’arbre et traversez pour rejoindre un second arbre puis continuez en direction de la tour. Grimpez jusqu’au perchoir et observez la vraie raison du saccage de la propriété de Matsu. Sautez pour atterrir dans un botte de foin et approchez-vous du cerf pour l’examiner.

Prenez ensuite la direction du nord-ouest dans le bois et approchez-vous du camp de braconniers plus au sud. Vous aurez alors plusieurs options de dialogue mais quoi que vous choisissez, vous devrez les combattre tout de même.

Vaincre les étrangers

Utilisez vos récents enseignements et faites fuir les braconniers après avoir battu l’un d’entre eux. Après la scène, prenez le chemin face à la colline pour repartir en direction de chez Matsu plus haut dans la colline. Près de la tour que vous avez précédemment grimpée, sautez les divers espaces tracés pour revenir à la maison de Matsu et vous asseoir près de votre tante.

Vous aurez là aussi plusieurs choix de dialogue, mais aucun d’entre eux ne changera quoi que ce soit à la suite de votre aventure, que ce soit après les interventions de Nagato ni même de Sorin ou de Junjiro une fois revenus au présent.

La quête s’achève ainsi, reprenant le fil de la quête Une dette impossible laissée en pause. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.