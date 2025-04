Localiser Shotei

Au début de cette quête, il vous sera demandé de vous entretenir avec un certain Shotei, qui se trouve dans le village de Koga (au centre de la province d’Omi), plus précisément en haut d’une montagne. Après votre brève entrevue, un combat éclate (vous pouvez choisir qui incarner). Notre conseil sera ici de vous munir de Yasuke pour rendre plus bref cet affrontement.

Suite à cela, parlez de nouveau à Shotei : vous disposez d’un choix de dialogue uniquement relatif au personnage que vous souhaitez voir répondre. Puis, en incarnant l’un ou l’autre, rendez-vous au temple Enryaku-ji, situé au sud-ouest du mont Hiei pour y chercher une certaine Katsuhime.

Une fois sur place, montez les escaliers en prenant garde d’éliminer la sentinelle non loin, et inspectez le cadavre au sol. Dirigez-vous vers les escaliers suivants et une fois en haut, éliminez tous les ennemis pour pouvoir vous entretenir avec Katsuhime. Celle-ci se trouve dans le bâtiment à votre gauche lorsque vous arrivez sur les lieux. Cela aura pour effet de déclencher une scène et la fin de cette quête.

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.