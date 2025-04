Au début de cette quête, il vous sera demandé de suivre le serviteur vers le sud jusqu’aux terrains d’entraînement du complexe. Une fois sur place, suivez la cinématique sans crainte de vos choix.

Duel avec Nagayoshi

Après la scène, vous vous retrouvez dans un duel d’entraînement avec un certain Marume Nagayoshi. Vous devrez prioritairement esquiver ses attaques lourdes (rouges) pour vous offrir des fenêtres de riposte. Continuez sur le même schéma jusqu’à ce qu’il abdique.

Rejoindre votre chambre

Une fois que vous pouvez avancer, descendez les escaliers devant vous et approchez-vous de votre chambre. Malheureusement, après une brève scène, vous devrez affronter des étudiants qui en veulent à votre peau. Combattez normalement jusqu’à gagner ou perdre, sans conséquence majeure.

Vous faites alors la rencontre de Dame Oichi. Pas de grosse conséquence en fonction des choix ici si ce n’est qu’espérer sa compagnie pourrait vous offrir plus de faveur à son encontre plus tard.

Traquer l’homme suspect

Après la cinématique, mettez-vous en traque de l’homme suspect, y compris lorsque celui-ci se met à courir. Une fois dans l’impasse signe de la fin de cette traque, approchez-vous pour déclencher une nouvelle scène.

Ensuite, dirigez-vous vers l’est et montez les escaliers. Continuez vers l’est jusqu’à une maison plus loin sur la droite. Plusieurs cinématiques vont s’enchaîner avec divers choix de dialogue, tous sans conséquence sur la suite.

L’objectif suivant consiste en la réalisation d’un Kata avec une série de touches à appuyer au bon moment pour valider chacune des séquences. Puis une cinématique se déclenche.

Tuer les élèves de Masatoyo

La fin de cette quête vous mettra face à 3 élèves de Masatoyo. Eliminez-les tous pour poursuivre, en sachant que le combat ne sera pas des plus simples, restez sur vos gardes et enchaînez parade, esquive et attaques légères/lourdes dès que vous le pouvez. Après la cinématique suivante, vous êtes confronté à un choix de dialogue qui n’affecte pas la suite des événements et menant à la fin de la quête.

