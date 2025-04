Retourner voir Tomiko

Pour démarrer cette quête, dirigez-vous vers le lieu indiqué sur la carte au nord-est, la Propriété de Tomiko, que vous trouverez à l’extérieur d’une maison. Le plus simple sera d’ailleurs de vous y rendre en cheval. Une fois sur place, parlez à la femme pour déclencher une cinématique avec des options de dialogue n’interférant en rien sur l’histoire.

Collecter des ressources pour le Kakurega

Votre prochain objectif vous demandera de rassembler des ressources pour ériger votre Kakurega, une sorte d’avant-poste. Dirigez-vous tout droit vers le sud depuis le Repaire et utilisez votre sens d’observation pour mettre en évidence les ressources à amasser (points dorés) : du bois et des récoltes au sud, des pierres et du bois près des écuries au sud-ouest.

Construire le Kakurega

Retournez au Repaire et utilisez la table de travail du bâtiment principal pour construire votre base (Menu Construction). Sélectionnez Kakurega dans le menu et positionnez-le où vous voulez sur la propriété, puis quittez le menu. Lors de la cinématique suivante, Sirin et Junjiro arrivent par surprise à votre porte avec plusieurs options de dialogue. Quoi que vous choisissez, Junjiro rejoindra votre Repaire et deviendra l’un de vos éclaireurs.

Tomiko vous présentera avec vos cibles appartenant au groupe se faisant appeler le Shinbakufu. Elle vous propose de démarrer par deux cibles majeures, au choix avec un ensemble de plusieurs quêtes pour chacun d’entre eux :

Le blessé avec la quête Le moine orphelin

avec la quête Le moine orphelin Le Teppo doré avec la quête A la découverte de Sakai

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.