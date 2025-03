Nos 8 conseils pour débuter efficacement dans l’univers d’Assassin’s Creed Shadows

Prenez de la hauteur

Plus que jamais, prendre de la hauteur et atteindre les iconiques points de synchronisation vous sera nécessaire si vous souhaitez saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous dans le vaste univers d’Assassin’s Creed Shadows. Les « légendaires » point d’interrogation étant toujours présents en grand nombre, ceux-ci ne se dévoileront qu’à votre approche si vous circulez à pied ou à cheval mais apparaîtront si vous prenez le temps de les observer depuis les points de synchronisation, qui, prenez garde, se trouveront souvent au milieu de zones bien gardées.

Prendre de la hauteur vous sera aussi fortement utile quand vous examinerez vos possibilités en cas d’attaque. Naoe, étant très agile et discrète, pourra se hisser sur le haut de nombreux bâtiments et observer son environnement grâce à sa vision d’aigle lui permettant de faire apparaître les zones d’intérêt au sein d’un camp (bleu pour l’objectif suivi, jaune pour les trésors et blancs pour les soldats que vous pourrez marquer). Vous pouvez aussi opter pour le mode guidé, qui vous mènera directement au bon lieu sans avoir à enquêter, ou à l’inverse désactiver tout aide ou ATH pour vous laisser porter par les conversations de badauds et votre observation.

Ne négligez pas le contenu annexe

Bien que l’on soit tenté de suivre la quête principale bien fournie et souvent bien mise en scène, nous sommes au regret de vous confirmer que vous ne pourrez pas exclusivement vous consacrer à la quête principale dans un premier temps, puis le contenu annexe en end-game. La raison est simple : la gestion de votre XP, qui demeurera bien trop faible si vous vous contentez des quêtes principales.

Assassin’s Creed Shadows reprend effectivement la formule en tournure RPG de la licence et vous conseillera des niveaux précis pour atteindre telle ou telle région ou pour suivre sereinement une mission. Il en sera de même pour votre équipement, que vous ne pourrez équiper s’il dépasse votre niveau actuel.

Il vous faudra donc accomplir des rituels de sanctuaire, fouiller des temples, accomplir des contrats saisonniers (voir plus bas) mais aussi toutes sortes de quêtes annexes (réparties en cercles dans le monde Objectifs) et autres contenus que vous découvrirez par vous-même si vous souhaitez progresser. Nous vous conseillons en priorité les Châteaux, porteurs de 3000 XP, des points de compétences et d’équipements rares.

Looted or not Looted

Nous l’avons dit, Assassin’s Creed Shadows reprend les codes notamment insufflés dans Assassin’s Creed Odyssey et vous demandera de looter, looter et encore looter coffres et ennemis pour mieux vous équiper. Vous passerez alors une partie de votre temps à améliorer votre équipement pour qu’il ne dénote pas trop de votre niveau général.

Pas d’inquiétude, les équipements sont présents en nombre et disposent de plusieurs niveaux de rareté et des avantages pour chacun, quel que soit votre personnage, son arme ou sa tenue. Et si vous n’aimez pas le visuel d’un équipement utile, vous pourrez lui appliquer le design d’un autre via le menu Personnalisation. Vous pourrez bien entendu améliorer vos équipements préférés à la forge de votre Repaire, mais là aussi il vous sera demandé de fournir des ressources amassées sur le terrain (voir ci-dessous).

Aménagez votre Repaire

Vous débloquez le Repaire après le long prologue du jeu. Cette zone, unique dans votre carte du monde, vous permettra d’y loger vos alliés, de débloquer certaines avancées de l’histoire, mais aussi de récupérer des ressources amassées par vos Eclaireurs si vous avez acheté l’amélioration (ces Eclaireurs vous permettent aussi d’enquêter à votre place sur la localisation exacte d’un objectif).

En tant que vraie dimension housing, le Repaire vous proposera d’aménager complètement à votre guise les différents bâtiments allant du dojo aux écuries en passant par la forge ou la salle du conseil, chaque bâtiment disposant de ses facultés pour améliorer votre expérience comme augmenter le nombre d’éclaireurs ou même d’alliés au combat, améliorer vos équipements ou leur graver des bonus, dévoiler des mystères ou opportunités automatiquement etc.

Ne négligez donc pas ce Repaire qui pourrait grandement vous aider dans le déroulé du jeu, et profitez des équipements amassés dans le monde pour l’aménager à votre image (mobiliers, matières etc.). Les ressources se faisant rares (notamment les Minéraux vous le verrez), usez et usez des contrats saisonniers et régionaux pour en récupérer de belles quantités. Profitez aussi de vos éclaireurs pour marquer des marchandises dans les camps ennemis et les rapatrier au Repaire à chaque changement de saison.

Les amis de mes amis sont mes amis

Assez tôt dans l’aventure, vous aurez l’opportunité de recruter des alliés. Ceux-ci apparaîtront dès que vous le souhaitez en combat ouvert, si vous faites appel à eux via la touche dédiée, pour vous aider le temps de quelques minutes ou jusqu’à ce qu’ils se fassent tuer sur le champ de bataille.

Ceux-ci peuvent être améliorés dans les Kakuregas (sortes d’avant-postes en ville) et proposeront chacun des aptitudes spécifiques vous permettant de varier les plaisirs. Pensez à améliorer votre Dojo au Repaire pour pouvoir accueillir plus d’un allié en même temps sur le terrain. Bien entendu, tout ceci est facultatif et vous permet simplement de profiter d’un bonus si vous vous trouvez en difficulté, prenez cela comme une option d’accessibilité temporaire.

Dépensez vos points de compétences

Comme tout bon RPG, Assassin’s Creed Shadows vous proposera d’améliorer vos personnages en leur inculquant des points de maîtrise. Réparties en 6 arbres différents à la fois pour Naoe et pour Yasuke, ces compétences vous confèreront des bonus au combat, à l’exploration, mais aussi et surtout de nouvelles aptitudes (appelées aussi Postures) vous permettant d’infliger de lourds dégâts (et de colorer votre écran en noir et blanc), pouvant renverser les duels.

Ces postures nécessitent des slots d’endurance pour être activées, endurance qui peut se recharger en attaquant avec vos armes les ennemis devant vous. Pour pouvoir débloquer ces compétences, vous devrez récolter des points de connaissance, et ainsi augmenter votre rang de connaissance. Sans cela, vous ne pourrez en apprendre davantage, renforçant une fois de plus la nécessité d’accomplir le contenu annexe en parallèle de l’histoire principale.

Sachez que vous pouvez réinitialiser vos points de maîtrise à tout moment via le menu dédié, mais que vous ne pourrez parfois pas cumuler les aptitudes pour une même arme. Les points de compétences s’obtiennent en montant de niveau, en pillant des châteaux, en tuant des ennemis majeurs ou en terminant des quêtes principales ou annexes.

Prenez le temps de faire vos choix

Les choix de dialogue étaient déjà présents dans plusieurs jeux de la licence Assassin’s Creed dans le passé, sans vraiment d’impact important la plupart du temps. Mais dans Assassin’s Creed Shadows, certains de vos choix, vous ouvriront ou non, de nouvelles quêtes permettant d’étayer l’univers ou vos relations avec autrui, tout en vous permettant de choisir avec quel personnage vous souhaitez passer à l’action par exemple.

Effectivement, à de nombreuses reprises, le jeu vous demandera de choisir entre Naoe et Yasuke dans le cadre de missions fermées (avec le bon mur invisible qu’on aime) se concluant souvent par la mort d’une cible majeure. Vous aurez à loisir de choisir même parfois pendant cette mission mais pas librement, donc choisissez bien ou sauvegardez avant de dire que vous êtes prêts pour pouvoir revivre la mission de l’autre point de vue souvent différent, vos personnages se séparant par moments.

Outre les missions et combats, vous aurez donc des choix de dialogue à faire, vous permettant d’utiliser la force, la sagesse ou la justice pour avancer, que ce soit avec Naoe ou Yasuke (des symboles vous aident à deviner le résultat lors de choix cruciaux). Mais ces choix vous donneront accès ou non à de petits quêtes supplémentaires pouvant aussi donner lieu à des romances (indépendant du genre des protagonistes et de vos personnages) ou même à des alliances.

Ces alliés, déjà décrits plus hauts, pourront vous aider en combat notamment. Mais prenez garde, vous devrez faire les bons choix de dialogue pour pouvoir les recruter et parfois même accomplir là aussi quelques quêtes supplémentaires pour leur prouver votre bonne foi par exemple et ainsi leur permettre de rejoindre La Ligue au Repaire.

Remplissez votre part des Contrats

Notre dernier conseil vient étayer un précédent : ne sous-estimez pas le contenu annexe, y compris, et surtout les Contrats saisonniers. Renouvelés à chaque changement de saison et présent au nombre de 3 par région, ces Contrats vous demanderont d’aller éliminer une cible militaire précise, de piller des ressources, de détruire des caches de matériels etc., dans le but de récupérer de nombreuses ressources mais aussi une bonne quantité d’XP, idéal quand l’on veut monter de niveau pour s’attaquer à la suite de la quête principale.

Ces 4 types de Contrats sont aléatoires et ne répondent pas à une trame précise, il vous suffira de les accepter et de les suivre pour rejoindre le lieu en question sur la carte, souvent de petits avant-postes sur le bord de la route. Pour trouver ces contrats, il vous suffira de vous rendre au Repaire et dans tous les Kakuregas (les Contrats sont identiques au sein de tous les Kakuregas d’une même région à chaque saison).

Voilà qui devrait vous aider à vous y retrouver dans le vaste univers du nouveau jeu d’Ubisoft. Pour poursuivre vos recherches, n’hésitez pas à parcourir notre grand test mais aussi notre récapitulatif de la franchise ou bien notre guide complet pour tout savoir sur Assassin’s Creed Shadows.