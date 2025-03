Récupérer la boite

Quand vous sortez de la maison soignée par Tomiko, dirigez-vous vers l’ouest et suivez le chemin jusqu’à rejoindre un ruisseau où le jeu vous proposera d’appeler votre cheval, le reste des distances à parcourir étant assez important. Une fois en route, prenez le chemin de gauche quand vous parviendrez au premier carrefour puis au second, prenez cette-fois à droite puis continuez toujours tout droit pour rejoindre le Château de Katano.

Repérez la tour sur votre droite et sautez en direction du mur pour utiliser votre grappin et vous hisser jusqu’au sommet. Une fois en haut, observez votre environnement pour marquer les ennemis de la cour et avancez en direction du nord pour sauter vers la tour. De là, faites un Saut de la foi dans le foin et assassinez discrètement le garde se trouvant juste à côté.

Pour poursuivre, vous pouvez passer sur la corde tendue à votre gauche ne prenant le soin de remplir vos outils. A mi-chemin de la corde, lancez un kunai sur l’ennemi entre les deux bâtiments et descendez tout en bas et éliminez l’ennemi se trouvant tout près de la boîte. Fouillez la boîte pour vous rendre compte qu’il ne s’agit pas de la bonne.

Montez sur l’échafaudage au nord et une fois en haut, utilisez votre grappin pour vous balancer vers le bâtiment suivant en direction du bâtiment suivant et marquez tous les ennemis qui se présentent en contrebas.

Avancez et assassinez le garde juste en dessous de vous. En bas, contournez par la droite et passez par les toits ou dans une ouverture du mur pour rejoindre des hautes herbes dans lesquelles vous pouvez vous accroupir. Contournez par la droite du bâtiment en utilisant les jeux de lumière et continuez pour rejoindre les bâtiments.

Poursuivez à l’ouest, passez deux portes pour trouver la boîte suivante. Ce n’est toujours pas celle qu’il vous faut. Repérez non loin de là une échelle pour rejoindre les remparts. Continuez en direction de l’ouest tout en étant accroupi pour ne pas être grillé. Abattez le soldat d’élite puis regardez en direction du sud.

Trouver un point en hauteur pour observer le samouraï onryō

Rendez-vous en direction de l’extrémité sud du bâtiment puis utilisez votre vision d’aigle pour identifier le samouraï dans la cour juste en dessous de vous.

Assassiner le samouraï onryō

Utilisez votre grappin pour vous balancer depuis l’arbre et sautez sur votre cible pour l’éliminer. Ceci fait, vous avez récupéré votre boite et devez maintenant fuir.

S’échapper du château de Katano

Vous êtes repéré. Vous pouvez combattre mais ce sera ardu alors nous vous recommandons de fuir en utilisant les capacités de parkour à votre portée pour rejoindre le mur d’enceinte du château. Grimpez et sautez dans les douves pour continuer à vous enfuir jusqu’à ce qu’une cinématique se déclenche.

Lorsque celle-ci se termine, rampez sur le sol jusqu’à rejoindre Nagato le temps qu’une autre cinématique se déclenche et mette un terme à ce prologue à l’issue frappante. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.