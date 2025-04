Il vous faudra vous rendre dans des zones assez protégées pour trouver ces blasons. A noter qu’ils se cachent dans des coffres derrière des caisses ne pouvant être bougées que par Yasuke. Voici la localisation exacte des neuf Blasons Kanon nécessaires à la réalisation de cette quête.

Où trouver les Blasons Kanon ?

Izumi Settsu

Nom : Blason du clan Oda

Localisation : Osaka, Ruines de Fukushima

Approchez-vous de la tour de guet détruite à l’endroit indiqué sur notre carte et poussez la caisse pour entrer dans celle-ci et trouver le coffre sur votre gauche.

Omi

Nom : Blason du clan Akechi

Localisation : Lac Biwa, Sakamoto (Château de Sakamoto)

Depuis le point de vue, descendez et faites le tour du bâtiment pour trouver une fenêtre ouverte. Tuez les ennemis présents, montez les quelques marches et grimpez à l’échelle à droite pour trouver la caisse à pousser et le coffre contenant le blason.

Harima

Nom : Blason du clan Bessho

Localisation : Miki (Château de Miki)

Entrez par l’ouverture dans la clôture du côté nord de la forteresse puis montez sur la droite pour vous retrouver tout près du bâtiment, tirer la caisse et récupérer le blason. Vous pouvez affronter les ennemis ou passer par la fenêtre derrière le bâtiment en question.

Nom : Blason du clan Hashiba

Localisation : Fort de Hiraiyama

Entrez par le nord-est et trouvez l’échafaudage vous permettra de vous hisser tout près du bâtiment contenant le blason. Tirez la caisse et passez derrière la maisonnette pour passer par la fenêtre et trouver le blason dans un coffre.

Wakasa

Nom : Blason du clan Shibata

Localisation : Est de la Porte de Sotomo, Mont Uchinakao (Fort de Genbao)

Nom : Blason du clan Niwa

Localisation : Porte de Sotomo, Château de Tsuruga

Passez par la berge au nord de l’entrée du château dans une zone où la clôture est cassée. Le blason se trouve dans un bâtiment trous près d’ici.

Yamato

Nom : Blason du clan Akiyama

Localisation : Uda-Matsuyama (Château d’Uda-Matsuyama)

Le mieux est de procéder depuis le point de vue du château. Descendez par la trappe et trouvez le blason derrière une caisse du niveau le plus élevé de la tour. Vous pouvez par exemple vous faufiler en tant que Naoe puis revenir plus tard en vous téléportant au point de vue, ceci vous évitera un combat.

Nom : Blason du clan Tsutsui

Localisation : Koriyama (Château de Koriyama)

Si vous ne disposez pas du point de vue vous permettant de descendre depuis celui-ci vers les niveaux inférieurs du Tenshu, vous devrez probablement user de la force pour vous faufiler jusque là, vous n’aurez que peu de chances de ne pas être repéré ici.

Kii

Nom : Blason des Ikko-ikki

Localisation : Negoro-ji (Kuren-ba de Negoro-ji)

Le dernier blason se trouve dans une tour très fortement gardée, vous n’aurez là aussi pas d’autre choix que de procéder à des exécutions douloureuses. Prenez donc garde que vous disposez du bon niveau de personnage pour y accéder. La coffre se trouve derrière une caisse dans une tour du complexe.

Une fois tous les blasons en poche, retournez voir Ōta Gyūichi pour clôturer sa quête. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.