Où trouver les kakuregas ?

Il y a 92 kakuregas dans le monde ouvert d’Assassin’s Creed Shadows. Ces lieux considérés comme des avant-postes peuvent être trouvés principalement dans les villes et villages mais ils peuplent aussi certains lieux plus reculés et sont identifiables à leur logo jaune ou gris de la confrérie des assassins. Vous les dévoilerez à votre approche mais pour pouvoir les déverrouiller et donc les utiliser, il vous faudra les débloquer en payant une somme équivalente à quelques centaines de Mon. Vous aurez la possibilité de les faire apparaître précocement sur votre carte ou d’abaisser le prix de leur déblocage en améliorant votre bâtiment « Kakurega » au Repaire au niveau maximal.

Ces Kakuregas vous donneront accès à votre Entrepôt pour stocker ou déstocker des armes et armures notamment, mais aussi aux Contrats (primordiaux pour amasser des ressources précieuses), à vos Alliés et leurs compétences, mais aussi à vos Rations et objets pour en faire le plein. Enfin, ces lieux vous serviront probablement le plus souvent comme lieu de Déplacement rapide pour mieux couvrir le monde ouvert. Autrement dit, ils sont capitaux pour votre évolution et vous permettront de gagner un temps certain et un certain temps.

Voici notre guide complet pour trouver tous les emplacements de kakuregas dans le monde ouvert d’Assassin’s Creed Shadows. A noter que pour obtenir le trophée Itinérance contractuelle🏆, vous devrez réaliser au moins un contrat dans chacune des provinces du jeu, ce qui signifie que vous devrez trouver au moins l’un d’entre eux dans chaque province pour accomplir ce succès.

Izumi Settsu

La première province du jeu dispose de 8 kakurega à trouver :

Yamashiro

La région de Yamashiro recense elle pas moins de 10 nouveaux kakurega :

Omi

On retrouve 14 autres zones d’avant-poste au sein de la large province d’Omi :

Wakasa

La province de Wakasa renferme 10 nouveaux kakuregas :

Harima

Harima vous donnera accès à 10 nouveaux kakuregas également :

Iga

6 kakuregas seront à trouver dans la province d’Iga :

Yamato

10 nouveaux kakuregas vous attendront pour compléter votre collection dans la province de Yamato :

Tamba

La province de Tamba vous donnera l’opportunité de débloquer 10 nouveaux kakuregas :

Kii

Enfin, l’ultime province, Kii, vous donnera la possibilité de débloquer 14 nouveaux kakuregas pour faire vos affaires :

