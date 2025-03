Assassin’s Creed Shadows | Liste des Trophées / Succès

Vous trouverez ci-dessous la liste complète et officielle des trophées ou succès d’Assassin’s Creed Shadows. Cette liste, d’un total de 55 trophées/succès, vous permettra de débloquer le Trophée Platine ou 1,000 points Gamerscore, les trophées étant les mêmes selon les plateformes (42 en Bronze, 11 en Argent, 1 en Or et 1 Platine). Pour vous aider, nous vous préparons un guide complet sur le jeu et notamment sur certains trophées plus énigmatiques.

Assassin’s Creed Shadows

Débloquer tous les trophées

Épilogue

Terminer l’épilogue

Floraison mortelle

Vaincre tous les membres du Shinbakufu

Vaincre tous les membres du Shinbakufu

Trouver un équipement légendaire de chaque type

Trouver un équipement légendaire de chaque type

Améliorer vos outils et munitions au plus haut niveau

Améliorer vos outils et munitions au plus haut niveau

Réaliser 5 assassinats d’affilée sans vous faire repérer et sans déclencher de combat

Réaliser 5 assassinats d'affilée sans vous faire repérer et sans déclencher de combat

Utiliser Posture du samouraï avant de réaliser un coup de grâce sur un ennemi

Utiliser Posture du samouraï avant de réaliser un coup de grâce sur un ennemi

Terminer un tableau d’objectifs

Terminer un tableau d'objectifs

Vaincre le dernier adversaire du tournoi

Vaincre le dernier adversaire du tournoi

Terminer la pratique du Kuji-kiri

Terminer la pratique du Kuji-kiri

Terminer tous les Sumi-e légendaires

Terminer tous les Sumi-e légendaires

Compléter une collection

Compléter une collection

Vérifier s’il y a quelque chose derrière la cascade du Repaire

