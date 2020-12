Lorsque vous revenez dans l’appartement de V dans Cyberpunk 2077, vous pouvez vous sentir un peu seul. Heureusement une quête cachée vous permet d’avoir un animal de compagnie. Désolé pour les amis des chiens, seul le chat est disponible. On vous explique comment faire pour en adopter un.

Comment trouver le chat ?

Trouver son emplacement n’est pas bien compliqué puisqu’il suffit de vous rendre dans le couloir à droite de l’appartement de V (lorsque vous faites face à la porte d’entrée). Vous verrez une poubelle et un petit bol blanc par terre. Il va falloir le remplir de nourriture pour chat afin d’attirer le matou mais d’abord prenez l’éclat juste à côté pour activer la quête.

Où trouver la nourriture pour chat

La nourriture pour chat se trouve dans un lieu plutôt inattendu puisqu’il s’agit du complexe Arasaka (vous êtes aussi amené à l’infiltrer lors d’une mission du scénario). Rendez-vous au lieu indiqué ci-dessous et prenez la porte en bas de la pente. La nourriture pour chat se trouve juste à gauche après être entré, posé à gauche bien en évidence.

Pet the cat

Revenez à la gamelle et mettez la nourriture. Allez dans votre appartement et dormez pour revenir le lendemain et trouver le chat en train de déguster sa pâté. Caressez-le pour l’adopter. Vous voilà désormais propriétaire d’un petit matou. Pour plus d’astuces et guides sur Cyberpunk 2077, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.