GTA VI : Voici les principaux lieux de la map du jeu, avec Vice City et ses alentours

La sortie d’un nouveau trailer de GTA VI (Grand Theft Auto VI) n’était plus qu’une question de jours après la mise à jour par Rockstar Games de la date de sortie décalée au 26 mai 2026. Encore un an d’attente. Et comme si le studio américain avait souhaité calmé les ardeurs de fans déçus d’un long report (qui ne sera peut-être pas le dernier si l’on en croit l’historique du studio), celui-ci a décidé de fournir une tonne de renseignements et d’informations capitales sur les personnages et les lieux emblématiques à retrouver dans ce nouvel opus qui marquera à coup sûr l’année 2026 (et probablement plus encore).

Après vous avoir présenté ce nouveau trailer (dont l’analyse complète arrivera bientôt dans nos colonnes) et présenté en détails les personnages de ce nouvel opus, attardons-nous sur les différents lieux déjà présentés par Rockstar Games sur son site officiel et qui permettront à Lucia et Jason de vivre leurs rocambolesques aventures.