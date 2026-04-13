Rockstar (GTA 6) est victime d’un nouveau piratage, qui n’a pas de grandes incidences selon le studio

Une fuite qui n’a rien à voir avec celle de 2022

Le 11 avril dernier, le groupe CybersecGuru a indiqué avoir réussi à hacker les informations de Rockstar via un service externe, et a effectué une demande de rançon auprès du studio avec une date limite fixée au 14 avril :

« Rockstar Games. Vos instances Snowflake ont été compromises par Anodot.com. Payez ou divulguez vos données. Ceci est un dernier avertissement : contactez-nous avant le 14 avril 2026, sinon nous divulguerons vos données, en plus de nombreux problèmes (numériques). »

Rockstar a bien confirmé que cette fuite était réelle, mais l’impact de cette dernière ne serait pas aussi grand que ce que le groupe veut bien affirmer. Le studio indique auprès d’IGN que seules un nombre limité de données seraient compromises, sans que les employés ou les joueurs et joueuses soient inquiétés :

« Nous confirmons qu’une quantité limitée d’informations non essentielles à l’entreprise a été consultée suite à une fuite de données chez un tiers. Cet incident n’a aucune incidence sur notre organisation ni sur nos joueurs. »

Il ne faut donc sans doute pas s’attendre à voir de nouvelles images de GTA 6 débarquer sans prévenir sur les réseaux sociaux, tandis que les données du public et des employés sont a priori à l’abri. Reste maintenant à savoir ce qui a bien été volé, étant donné que la fuite reste réelle.