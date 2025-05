GTA VI officiellement reporté à mai 2026 : Rockstar s’explique

Attendu comme l’un des plus grands événements vidéoludiques de la décennie, Grand Theft Auto VI (GTA VI) ne sortira pas avant le printemps 2026. Dans un communiqué publié le 2 mai 2025, Rockstar a confirmé que le jeu est désormais prévu pour le 26 mai 2026. « Nous sommes désolés que cela arrive plus tard que prévu », a déclaré le studio, en remerciant les fans pour leur patience. « Notre but reste toujours de dépasser vos attentes, et GTA VI ne fait pas exception. »

Si aucun nouveau trailer n’a accompagné l’annonce, Rockstar promet de partager plus d’informations prochainement. Ce report n’est pas une surprise pour les observateurs du secteur. En mars dernier, Jason Schreier de Bloomberg évoquait déjà des tensions internes liées aux délais de production et au retour au bureau imposé par Rockstar. Le studio, connu pour ses standards de qualité ultra élevés, avait également repoussé la sortie de Red Dead Redemption 2 à plusieurs reprises avant sa sortie acclamée en 2018.

Nobody I’ve talked to at Rockstar has believed Fall 2025 was a real window for a very long time now. Too much work, not enough time, and what appears to be a real desire from management to avoid brutal crunch. GTA VI slipping to 2026 has seemed inevitable for months if not longer

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-05-02T11:40:06.661Z