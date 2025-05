GTA VI : Voici une présentation officielle des personnages clés du prochain monde ouvert

Jason Duval et Lucia Caminos : un duo de survivants

Au centre de cette histoire, nous avons Jason Duval et Lucia Caminos, deux marginaux unis par les circonstances qui vont devoir survivre dans un monde où le soleil cache des ombres bien plus dangereuses qu’il n’y paraît. Rockstar a enfin dévoilé officiellement les noms complets de nos deux protagonistes. Grâce au site officiel de Rockstar, nous avons un aperçu plus détaillé des personnages et de leurs motivations.

Jason Duval

Jason rêve d’une vie plus facile, mais les choses tournent rarement en sa faveur. Il a grandi parmi les escrocs et les arnaqueurs, avant de tenter de se racheter via l’armée. Mais ce passé tumultueux l’a vite rattrapé, le ramenant dans les Keys, une zone tropicale où il travaille désormais pour les trafiquants locaux.

Quoi qu’il arrive, je couvre tes arrières.

Cynique mais loyal, Jason est un pragmatique dont l’expérience le pousse à toujours rester sur ses gardes. Sa rencontre avec Lucia va bouleverser ses plans… pour le meilleur ou pour le pire.

Lucia Caminos

Lucia a appris à se battre dès l’enfance. Marquée par une jeunesse difficile et un séjour en prison à Leonida, elle sort libre mais changée. Déterminée à prendre sa revanche sur la vie, elle veut bâtir une existence meilleure pour elle et sa mère, qu’elle a quittée à Liberty City.

Tout ce qui compte, c’est notre réseau et ce qu’on possède.

Lucia n’a plus le luxe de laisser le hasard guider sa route. Avec Jason, elle forme un duo complémentaire, guidé par une seule certitude : ils ne peuvent compter que l’un sur l’autre pour rester en vie.

Dans GTA VI, Vice City se présente comme une métropole tentaculaire et lumineuse, mais derrière ses plages et ses néons se cache un vaste réseau criminel. Jason et Lucia s’y retrouvent plongés contre leur gré, dans un complot tentaculaire qui s’étend à tout l’État de Leonida.

Lorsque le soleil se couche et que les néons s’illuminent, on a tous quelque chose à gagner… et encore plus à perdre.

Les autres figures du crime de GTA 6 à Leonida

Comme dans les autres jeux de la franchise, nous devrons interagir avec des personnages aux personnalités variées, chacun proposant des missions aux objectifs et styles bien distincts.

Cal Hampton : le parano tranquille

Ami de Jason, Cal est un geek cloîtré chez lui, qui intercepte les communications des garde-côtes entre deux bières. Un personnage marginal, à la fois lucide et résigné, qui préfère la prudence à l’action. Il partage régulièrement ses accès de paranoïa avec Jason, mais refuse de sortir de sa zone de confort.

Ça fait un peu trop d’oiseaux qui volent en parfaite formation

Boobie Ike : du crime aux affaires légales

Figure locale de Vice City, Boobie est un ancien criminel qui a bâti un empire légal autour de l’immobilier, du divertissement et de la musique. Toujours jovial en apparence, il est impitoyable dans les affaires. Sa dernière obsession : faire exploser son label musical Only Raw Records, en collaboration avec Dre’Quan.

L’argent du club part dans le studio, et le trafic de drogues finance le reste.

Dre’Quan Priest : du deal à la scène musicale

Ancien dealer des rues, Dre’Quan est aujourd’hui à la tête d’un label, déterminé à réussir dans l’industrie musicale. Son flair pour le business et sa volonté d’en sortir font de lui un acteur clé de la scène urbaine de Vice City.

Mon repère, c’est la piste de danse. Quand un morceau a du succès, les DJ le passent sans arrêt.

Real Dimez : des réseaux au succès

Bae-Luxe et Roxy, alias Real Dimez, sont deux rappeuses issues de la rue qui ont utilisé les réseaux sociaux et leur style provocant pour percer. Leur premier hit avec le rappeur DWNPLY les a propulsées en haut de l’affiche. Aujourd’hui signées chez Only Raw Records, elles espèrent transformer leur succès viral en carrière durable.

Toutes mes thunes passées dans la tise. Ma jumelle est là, alors on double la mise.

Raul Bautista : le vétéran des braquages

Professionnel du casse, Raul est charismatique et méthodique. Avec son expérience, il sait identifier les bonnes affaires et les bons partenaires… mais son goût du risque oblige chacun à choisir : tout miser ou quitter le navire.

La vie est pleine de surprises, camarade. Je crois qu’on ferait bien de pas l’oublier.

Brian Heder : trafiquant en tongs

Ancien contrebandier des Keys, Brian semble désormais mener une vie décontractée aux côtés de sa femme Lori. Mais il reste actif dans la logistique de trafics divers. Il héberge Jason dans l’une de ses maisons en échange de quelques services… et d’un verre de sangria.

J’avais entassé tellement d’herbe dans cet avion que j’aurais pu faire planer tout l’État de Leonida.

Avec cette galerie de personnages, Rockstar nous donne des éléments concrets sur l’histoire du jeu et ambitionne de livrer une narration à la hauteur de la réputation de la série. Entre drame social, satire contemporaine et action débridée, Grand Theft Auto VI devra toutefois prouver qu’il n’a pas perdu de son mordant, comme le laissent entendre certaines rumeurs.

Grand Theft Auto VI est prévu le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.