Grand Theft Auto VI : Rockstar dévoile enfin un deuxième trailer officiel

Le report passe un peu mieux

Il fallait bien ça pour que la pilule du report puisse être avalée. Grand Theft Auto VI s’est enfin dévoilé de nouveau, pour la première fois depuis décembre 2023. Dans un « Trailer 2 », on revoit donc à l’œuvre les deux personnages principaux dans un trailer entièrement narratif, sous fond de « Hot Together » de The Pointer Sisters, la musique utilisée pour l’occasion.

Pas de gameplay donc, mais on arrive à se plonger un peu plus en détail dans le Vice City de ce sixième épisode où courses poursuites, crimes et autour d’un amour entre les deux protagonistes dont on connait désormais les noms complets : Jason Duval et Lucia Caminos. On sait que le couple a payé l’échec d’une mission qui s’annonçait pourtant simple, et qu’ils vont se retrouver au coeur d’une conspiration gangrénant l’état de Leonida.

Nul doute que le trailer va être passé aux rayons X de la part des fans mais on peut remarquer quelques personnages secondaires que l’on rencontrera, avec les problèmes que cela risque d’impliquer, ainsi que quelques éléments remarquables, comme la présence d’un quartier haïtien et des sorte de loto qui pourrait constituer une sorte d’activité annexe.

Grand Theft Auto VI arrivera le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series.