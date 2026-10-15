GTA 6 : Rockstar dévoile le trailer de lancement du jeu avec un single signé Justice

Découvrez l’hymne de GTA 6 composé par Justice

Mettre en ligne le trailer de lancement de GTA 6 est un grand pas pour Rockstar, qui s’apprête définitivement à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. C’est également le signe que le jeu est presque là, ce qui devrait susciter beaucoup d’émotions chez celles et ceux qui l’attendent de pied ferme depuis plus d’une décennie (n’essayez pas de vous rappeler de votre personne il y a 13 ans si vous souhaitez éviter un choc).

Cette nouvelle bande-annonce de GTA 6 montre beaucoup, beaucoup de choses, sans pour autant nous donner une idée précise de l’aventure qui attend notre couple de héros. Pas mal d’action dans tous les sens, avec des braquages, des courses-poursuites, de l’exubérance, des explosions, et un peu de sexe au passage pour rappeler que la relation entre Jason et Lucia sera centrale. La vidéo s’amuse également à nous montrer différents looks pour les protagonistes, que ce soit au niveau des cheveux ou des vêtements, histoire de montrer toutes les options de personnalisation qui vont s’offrir à nous.

La vidéo met également en avant ce qui sera sans doute l’hymne de ce GTA 6, qui tournera en boucle dans les playlists de fin d’année, peut-être même sans que l’on soit intéressé par le jeu de Rockstar. Attendez-vous à l’entendre partout, et pas que dans le jeu.

La chanson qui a été utilisée a été composée par, cocorico, nos frenchies du groupe Justice, avec une sacrée collaboration qui englobe Tame Impala, SZA, et King Gizzard & The Lizard Wizard. Le single se nomme « Flower in a Hurricane » et sera bien entendu présent dans l’album du jeu (composé de 34 pistes), qui est déjà disponible en précommande.

GTA 6 sortira donc bien ce 19 novembre prochain sur PlayStation et Xbox Series (avec peut-être une version PC début 2027, qui sait). Et cette fois-ci, pas de doute : c’est la bonne.