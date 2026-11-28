Liste et emplacement des cartes Vice City Club de Fútbol

30 cartes sont à collecter pour le set Vice City Club de Fútbol dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 28/11/2026 : 6 cartes sur 30 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#2 – Lupin Juarez

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : Dans la même rue que le bar Rusty Anchor au nord-ouest de Key Lento, allez légèrement à l’est, au mobile-home qui se trouve au croisement des autres rues. La carte est posée à l’intérieur, au pied de la télé du salon.

#3 – Ayokunumi Kasimu

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#4

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#5

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#6 – Oskar Wolff (Rose)

Région : Capri < Mariana County

: Capri < Mariana County Emplacement : Infiltrez-vous dans le grand hangar situé tout au nord de Capri. La carte est au premier étage, dans le bureau, sur un panneau d’affichage. Vous aurez de grandes chances de vous faire repérer par les employés qui ne tarderont pas à appeler la police, alors faites vite.

#7 – Anne Florence (Argent)

Région : Gloriana Key < South Vice-Dale County < Vice-Dale County

: Gloriana Key < South Vice-Dale County < Vice-Dale County Emplacement : Sur la plage côté est de la région Gloriana Key, allez au poste d’observation des sauveteurs situé au bout de route. La carte est posée sur une étagère à côté d’un ballon de foot.

#8

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#9 – Anne Florence (Bleu-vert)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#10

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#11

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#12

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#13 – Renata Vasquez (Argent)

Région : South Vice-Dale County < Vice Dale County

: South Vice-Dale County < Vice Dale County Emplacement : Rendez-vous au cimetière situé au nord-est de South Vice-Dale County. Cherchez une tombe avec un ballon de foot dessus, et vous verrez la carte posée juste à côté.

#14 – Renata Vasquez (Bleu-vert)

Région : North Mariana County < Mariana County

: North Mariana County < Mariana County Emplacement : A la limite ouest de North Mariana County, à la frontière avec Grassrivers, vous arriverez près de champs. A côté d’une grange près de la route se trouve un petit abri avec de gros tuyaux pour le système d’arrosage. Dans un coin ce petit abri se trouve la carte.

#15

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#16 – Ian Harris (Argent)

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#17

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#18 – Ian Harris (Rose)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#19

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#20

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#21

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#22

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#23 – Leon Correo (Or)

Région : Capri < Mariana County

: Capri < Mariana County Emplacement : Rendez-vous au sud de Capri, dans la zone des résidences luxueuses. Dans la sixième maison de la rue en partant de la gauche, montez au premier étage et passez la première porte à droite pour trouver la carte au pied du gigantesque écran de télé. Attention, la maison est habitée et il vaut mieux avoir le pistolet à pression du Chapitre 3 pour s’infiltrer discrètement à l’intérieur.

#24

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#25

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#26

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#27 – Logo (Argent)

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#28

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#29 – Logo (Bleu-vert)

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#30

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: Emplacement : En cours d’ajout…

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