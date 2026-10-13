GTA 6 : Une sortie sur PC dès le premier trimestre 2027 ? C’est ce qu’affirme une nouvelle rumeur

L’attente pourrait ne pas être très longue

Il conviendra de prendre évidemment tout ce qui suit avec les pincettes de rigueur, même si GamesBeat n’est pas l’insider du dimanche. Le site est d’ordinaire fiable, mais sur des sujets tels que celui-ci, la prudence est toujours mère de sûreté. Dans un nouvel article, il est précisé que GTA 6 pourrait arriver sur PC dès le premier trimestre de l’année 2027. Cela aurait été confirmé par quatre sources ayant des connaissances sur le dossier, même si cela ne suffit pas encore pour prouver la véracité de l’information.

Voir le jeu débarquer aussi tôt sur PC sera une semi-surprise. Puisque GTA 5 a mis bien plus longtemps avant d’avoir droit à sa version PC (environ un an et sept mois), on s’attendait à ce que GTA 6 suive le même chemin, mais c’était oublier à quel point le marché du PC n’est plus le même qu’il y a treize ans. Une version Steam est bien plus réclamée aujourd’hui qu’à l’époque, et Take-Two a bien eu du mal à justifier son absence au lancement. Il ne peut donc pas faire l’impasse très longtemps sur le portage, même si le jeu est assuré de se vendre comme des petits pains sur PS5 et Xbox Series.

Pour autant, on prévoyait plutôt une sortie durant la prochaine année fiscale, qui débutera en avril 2027, histoire que Take-Two étale mieux les revenus du jeu (qui lui assureront de toute façon une belle décennie). Si tout cela est vrai, on imagine que Rockstar voudra d’abord sortir les versions consoles avant d’officialiser quoi que ce soit autour du portage PC.

Mais ça, bien sûr, c’est si GamesBeat a vu juste. Encore une fois, on prend du recul et on attend plus de détails sur le dossier pour y croire.