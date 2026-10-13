GTA 6 : Une sortie sur PC dès le premier trimestre 2027 ? C’est ce qu’affirme une nouvelle rumeur

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Qu’un portage de GTA 6 sur PC soit dans les cartons ou non n’est pas la question. On se demande plutôt quand Take-Two et Rockstar se décideront à sortir cette version, attendue par des millions de personnes. Jusqu’ici, l’éditeur et le studio ont préféré botter en touche, laissant sous-entendre que cela n’arriverait pas avant un petit moment, le temps de faire le plein de ventes sur consoles. Mais GamesBeat a entendu un autre son de cloche.

Grand Theft Auto VI // Source : Rockstar Games

L’attente pourrait ne pas être très longue

Il conviendra de prendre évidemment tout ce qui suit avec les pincettes de rigueur, même si GamesBeat n’est pas l’insider du dimanche. Le site est d’ordinaire fiable, mais sur des sujets tels que celui-ci, la prudence est toujours mère de sûreté. Dans un nouvel article, il est précisé que GTA 6 pourrait arriver sur PC dès le premier trimestre de l’année 2027. Cela aurait été confirmé par quatre sources ayant des connaissances sur le dossier, même si cela ne suffit pas encore pour prouver la véracité de l’information.

Voir le jeu débarquer aussi tôt sur PC sera une semi-surprise. Puisque GTA 5 a mis bien plus longtemps avant d’avoir droit à sa version PC (environ un an et sept mois), on s’attendait à ce que GTA 6 suive le même chemin, mais c’était oublier à quel point le marché du PC n’est plus le même qu’il y a treize ans. Une version Steam est bien plus réclamée aujourd’hui qu’à l’époque, et Take-Two a bien eu du mal à justifier son absence au lancement. Il ne peut donc pas faire l’impasse très longtemps sur le portage, même si le jeu est assuré de se vendre comme des petits pains sur PS5 et Xbox Series.

Pour autant, on prévoyait plutôt une sortie durant la prochaine année fiscale, qui débutera en avril 2027, histoire que Take-Two étale mieux les revenus du jeu (qui lui assureront de toute façon une belle décennie). Si tout cela est vrai, on imagine que Rockstar voudra d’abord sortir les versions consoles avant d’officialiser quoi que ce soit autour du portage PC.

Mais ça, bien sûr, c’est si GamesBeat a vu juste. Encore une fois, on prend du recul et on attend plus de détails sur le dossier pour y croire.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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