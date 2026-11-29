Article mis à jour le 29 novembre 2026 : 1 message sur 6 ajouté, les autres arrivent au fil de nos parties.

Où trouver les 6 messages en bouteille de GTA 6 ?

Ces bouteilles ne comptent pas pour obtenir le trophée 100% mais sont incluses dans le menu Exploration du jeu et peuvent être manquées car non signalées sur votre carte. Nous vous donnons leur localisation pour que vous puissiez ne pas passer à côté. Il vous faudra généralement casser la bouteille semi-enterrée d’un coup de pied pour libérer le message à lire.

Message en bouteille n°1 : l’île aux alligators, à Gambit Bay

Région : Gambit Bay

Gambit Bay Emplacement : Sur une île isolée infestée d’alligators. Près d’une vieille embarcation enterrée.

Message en bouteille n°2

Région : En cours d’ajout…

En cours d’ajout… Emplacement : En cours d’ajout…

Message en bouteille n°3

Région : En cours d’ajout…

En cours d’ajout… Emplacement : En cours d’ajout…

Message en bouteille n°4

Région : En cours d’ajout…

En cours d’ajout… Emplacement : En cours d’ajout…

Message en bouteille n°5

Région : En cours d’ajout…

En cours d’ajout… Emplacement : En cours d’ajout…

Message en bouteille n°6

Région : En cours d’ajout…

En cours d’ajout… Emplacement : En cours d’ajout…

Une fois les six messages en bouteille de GTA 6 retrouvés, le jeu indique que la série est complète. Les eaux autour de Key Lento cachent d’autres trouvailles, comme les épaves et trésors de Kenton à fouiller au détecteur de métaux, et notre guide complet de GTA 6 réunit les autres emplacements de collectibles.