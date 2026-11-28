Liste et emplacement des cartes Vice City Manatees

Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 24 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 26/11/2026 : 5 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1

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#2

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#3 – Reggie Pierce

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : Dirigez-vous dans la rue directement située au sud-ouest de votre planque de Key Lento du Chapitre 1. Allez à la maison la plus à gauche et passez sous l’escalier. Ouvrez le coffret posé pour y trouver la carte.

#4 – Ali Zeidan

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#5 – Gouwan Marcus

Région : Capri < Mariana County

: Capri < Mariana County Emplacement : Au nord du stade de football américain situé au sud-est de Capri, vous verrez un bâtiment rond avec une tortue multicolore peinte dessus. Rejoignez le sommet du bâtiment grâce aux escaliers et vous trouverez la carte près de chaises.

#6 – Delord Nathan Alford

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#7

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#8

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#9 – Tusi Taufua

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#10

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#11 – John Morgan (verte)

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#12 – John Morgan (Rose)

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#13

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#14 – Anthony Ross (Vert)

Région : Pelican Valley < Grassrivers < Mariana County

: Pelican Valley < Grassrivers < Mariana County Emplacement : Au nord du repère de gang Cabanes de pêche des Kingfishers, à Pelican Valley; se trouve justement une petite cabane où pêchent justement deux PNJ. La carte se trouve près d’eux. Attention, ils ont des armes à feu et vous attaqueront rapidement.

#15 – Anthony Ross (Rose)

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#16

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#17 – Georgie Macklerath (Argent)

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : La carte est collée sur le réfrigérateur à l’intérieur de la maison située à quelques mètres au nord-est de la limite nord de la plage de Key Lento. Attention, les habitants de la maison se montreront violents et il faudra soit enfoncer la porte et déclencher l’alarme pour entrer, soit vous servir du pistolet à pression obtenu dans le Chapitre 3 pour entrer discrètement.

#18

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#19

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#20 – Dominic Brizzolato

Région : Nehrling River < North Mariana County < Mariana County

: Nehrling River < North Mariana County < Mariana County Emplacement : Au nord-ouest de North Mariana County, près de Nehrling River, il y a un chantier avec quelques bureaux pour les employés. Entrez dans le bureau qui est le plus près de la route, en passant par la porte de derrière. Utilisez si possible le pistolet à pression pour rester discret. Une fois à l’intérieur, vous trouverez la carte sur un bureau, sous un maillot encadré.

#21

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#22

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#23

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#24

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