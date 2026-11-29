Il y a 27 livres, BD et magazines différents comptant pour cette collection, puis 7 boîtes à livres à trouver pour valider le total d’au moins 30 sur 34 exemplaires pour que cela compte dans le 100%.

Où trouver les 27 magazines, livres et BD de GTA 6 ?

Vous trouverez dans cet article, la liste des magazines, livres et BD que vous pouvez trouver dans GTA 6, accompagnée de leur emplacement exact et d’illustrations. Il est fort possible que certains de ces ouvrages disposent de doublons voire triplons (etc.) dans le monde ouvert, si tel est le cas, nous vous présentons l’exemplaire le plus « simple » ou rapide à obtenir pour boucler cette chasse.

(Guide en construction)

#1 Naturellement mortel (Lethal by design)

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Planque de Jason. Le livre est posé sur une table ronde près de la baie vitrée.

#2 ORCA – Une espèce à part (A whole different animal)

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Planque de Jason. Le bouquin est posé sur la table en bois placée sous une fenêtre, près d’une radio.

#3 Les cendres de la gloire (Ashes of Glory)

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Planque de Jason. Le bouquin se trouve près du lit, posé sur la commode noire.

#4 Haltère égo – Numéro 79 (Body Copy)

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Planque de Jason. Le magazine est posé sur la table de la terrasse extérieure, à côté d’une radio.

#5 Mordus de l’hamoçon N°54 (Off the Hook)

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Planque de Jason. Le magazine se trouve dans l’atelier au rez-de chaussée, accessible par l’extérieur. Vous le trouverez posé sur l’établi.

#6 RX-Men

Région : Mariana County > Ken Lento

Mariana County > Ken Lento Emplacement : Dans un rayonnage de magazines X d’une épicerie ouverte 24h/24 7j/7 au bord de l’artère principale, tout au nord de Key Lento.

#7 Pêche N°69

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Sur le lit de la première chambre à gauche dans une maison où s’est tenue une fête. Une statue verte se trouve devant la demeure.

#8 Passion B.C.

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Sur le coin d’un bar du camp naturiste de la ville.

#9 Dicked Down In Deep Space: An Alien Love Saga

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Sur une petite table de jardin, à l’arrière d’une maison du sud de Key Lento.

#10 Help Me Help You Help Me

Région : Kelly County > Gellhorn

Kelly County > Gellhorn Emplacement : Sur une table en bois, à la réception du Starlet Motel, votre planque du Chapitre 2.

#11 Children of Wizard Wang

Région : Kelly County > Gellhorn

Kelly County > Gellhorn Emplacement : A l’intérieur de la cafétéria du Motel, à côté d’une radio devant une fenêtre.

#12 (à venir…)

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#13 (à venir…)

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#14 (à venir…)

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#15 (à venir…)

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#16 (à venir…)

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#17 (à venir…)

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#18 (à venir…)

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#19 (à venir…)

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#20 (à venir…)

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#21 (à venir…)

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#22 (à venir…)

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#23 (à venir…)

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#24 (à venir…)

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#25 (à venir…)

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#26 (à venir…)

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#27 (à venir…)

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Où trouver les 7 boîtes à livres de GTA 6 ?

Il y a 7 boîtes à livres dans GTA 6. Celles-ci vous permettront de trouver de nouveaux livres à ajouter à votre collection pour vous rapprocher des 30/34 livres, magazines et BD nécessaires pour valider le 100% du jeu.

#1 Killer Prom

Région : Mariana County > Key Lento

Mariana County > Key Lento Emplacement : Au bord d’une route résidentielle, vous trouverez une boîte à livre en forme de tortue.

#2 (à venir…)

Région : Mariana County > Watson Bay

Mariana County > Watson Bay Emplacement :

#3 (à venir…)

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#4 (à venir…)

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#5 (à venir…)

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#6 (à venir…)

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#7 (à venir…)

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N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour tout savoir sur le jeu.