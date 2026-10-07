GTA 6 jouable sur PC ? La pari fou qu’Xbox pourrait bien relever dès le mois prochain

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Il y a des évidences que pourtant, on n’avait pas forcément vues venir. Avec une sortie exclusive aux consoles PS5 et Xbox Series X/S le 19 novembre prochain, GTA 6 se privera comme par habitude chez Rockstar, d’une sortie sur PC en simultané. Mais selon le média The Verge, Xbox serait parvenu à négocier les droits de streaming du mastodonte pour son service Xbox Cloud Gaming. Et si on tenait là l’un des paris les plus fous de la firme de Redmond ?

GTA 6
Lucia et Jason dans GTA 6 // Source : ActuGaming

Une exclusivité qui fera parler

Rien n’est encore officiel puisque cela émanerait de sources internes à Microsoft et entre-temps démenties par Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, qui parle d’« inexactitudes ».

Pourtant initialement, selon Tom Warren chez le média confirmé The Verge, Asha Sharma, la nouvelle PDG d’Xbox, aurait dévoilé à ses équipes une information concernant ce que Xbox entreprend de faire pour GTA 6, quelque chose « qu’aucun autre détenteur de plate-forme ne fait ».

En réalité, toujours selon ces sources, Xbox serait parvenu à décrocher un accord d’exclusivité pour les droits de streaming pour Grand Theft Auto VI. Dans les faits, Xbox voulant jouer à fond la carte du Play Anywhere, cela ne surprendra personne qu’une telle possibilité existe, mais dans le cas de GTA 6, on aurait pu penser que de tels droits auraient été verrouillés dans un deal marketing avec PlayStation pour empêcher ce genre de surprise, mais l’ouverture à Netflix et à des médias assez éloignés de l’industrie pour diverses previews, nous a prouvé récemment que Rockstar semble prêt à diversifier ses approches pour toucher beaucoup plus de monde.

Cet accord aurait donc permis à Xbox de proposer son service Xbox Cloud Gaming aux joueurs et joueuses sur PC sans qu’ils n’aient besoin d’une console Xbox Series X/S ou PS5, tout en pouvant y jouer également en nomade sur mobiles et consoles portages type ROG Ally. On comprend donc mieux aujourd’hui le revirement de stratégie concernant l’évolution du Xbox Cloud Gaming qui doit survenir en novembre, à savoir un nombre limité d’heures de jeu en fonction des paliers de l’abonnement Game Pass, qui engendrera à coup sûr beaucoup de billets verts supplémentaires. Pour rappel, vous ne pourrez jouer que de 5 à 15 heures par mois en Cloud Gaming avant de pouvoir acheter des heures supplémentaires si vous souhaitez poursuivre.

On ignore encore si une annonce sera faite ou s’il s’agit seulement d’une présence du jeu de Rockstar en streaming sur console, mais une chose est sûre, le feuilleton GTA 6 ne fait que commencer (désolé).

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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