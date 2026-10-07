GTA 6 jouable sur PC ? La pari fou qu’Xbox pourrait bien relever dès le mois prochain

Une exclusivité qui fera parler

Rien n’est encore officiel puisque cela émanerait de sources internes à Microsoft et entre-temps démenties par Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, qui parle d’« inexactitudes ».

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC. — Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

Pourtant initialement, selon Tom Warren chez le média confirmé The Verge, Asha Sharma, la nouvelle PDG d’Xbox, aurait dévoilé à ses équipes une information concernant ce que Xbox entreprend de faire pour GTA 6, quelque chose « qu’aucun autre détenteur de plate-forme ne fait ».

En réalité, toujours selon ces sources, Xbox serait parvenu à décrocher un accord d’exclusivité pour les droits de streaming pour Grand Theft Auto VI. Dans les faits, Xbox voulant jouer à fond la carte du Play Anywhere, cela ne surprendra personne qu’une telle possibilité existe, mais dans le cas de GTA 6, on aurait pu penser que de tels droits auraient été verrouillés dans un deal marketing avec PlayStation pour empêcher ce genre de surprise, mais l’ouverture à Netflix et à des médias assez éloignés de l’industrie pour diverses previews, nous a prouvé récemment que Rockstar semble prêt à diversifier ses approches pour toucher beaucoup plus de monde.

Cet accord aurait donc permis à Xbox de proposer son service Xbox Cloud Gaming aux joueurs et joueuses sur PC sans qu’ils n’aient besoin d’une console Xbox Series X/S ou PS5, tout en pouvant y jouer également en nomade sur mobiles et consoles portages type ROG Ally. On comprend donc mieux aujourd’hui le revirement de stratégie concernant l’évolution du Xbox Cloud Gaming qui doit survenir en novembre, à savoir un nombre limité d’heures de jeu en fonction des paliers de l’abonnement Game Pass, qui engendrera à coup sûr beaucoup de billets verts supplémentaires. Pour rappel, vous ne pourrez jouer que de 5 à 15 heures par mois en Cloud Gaming avant de pouvoir acheter des heures supplémentaires si vous souhaitez poursuivre.

On ignore encore si une annonce sera faite ou s’il s’agit seulement d’une présence du jeu de Rockstar en streaming sur console, mais une chose est sûre, le feuilleton GTA 6 ne fait que commencer (désolé).