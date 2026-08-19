GTA 6 serait à nouveau victime d’une fuite avec plusieurs vidéos de gameplay

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La sécurité chez Rockstar Games est mise à rude épreuve ces dernières années. Une gigantesque fuite de GTA 6 avait eu lieu en 2022 et nous présentait des versions en cours de développement de cet épisode, ce qui avait causé énormément de tracas au studio et à ses employés. Rebelote aujourd’hui, du moins a priori, dans la mesure où l’IA générative rend certaines vidéos difficiles à identifier comme étant réelles.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Un groupe revendique les faits pour protéger le marché physique

À seulement une semaine de la présentation de GTA 6 sur Netflix, Rockstar doit peut-être gérer une nouvelle situation de crise. Deux vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux hier soir dans lesquelles on pouvait voir ce qui était décrit comme une ancienne build de GTA 6. Si elles ont été jugées comme étant crédibles, au-delà de leur réalisme, c’est parce qu’elles ont rapidement été victimes d’appels aux droits d’auteur pour être supprimées dans la foulée. De quoi renforcer la suspicion autour de leur véracité.

Bien entendu, des petits malins ont profité de la confusion pour diffuser des vidéos IA qui ne sont pas celles dont il est question aujourd’hui, ce qui renforce un peu plus le chaos de cette situation. On ne s’attardera pas sur la fuite en elle-même ni sur les images montrées (spoiler, GTA 6 ressemble à un jeu GTA), mais elles paraissent assez réelles pour causer beaucoup de tracas à Rockstar, qu’importe s’il s’agit d’une version du jeu qui a quelques années ou non.

Un groupe répondant au nom de « CyberLeek » se revendique à l’origine de la fuite et a publié des revendications et des justifications pour cette action. Il y serait évidemment question de l’absence d’édition physique, mais aussi de la disparition de la propriété dans le jeu vidéo. CyberLeek menace ainsi d’autres éditeurs de fuites similaires, clamant qu’il est tout à fait en mesure de le faire puisqu’il est déjà parvenu à atteindre un studio aussi sécurisé que celui de Rockstar.

Pour le moment, Rockstar Games n’a pas commenté cette fuite, et Take-Two non plus.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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