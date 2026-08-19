GTA 6 serait à nouveau victime d’une fuite avec plusieurs vidéos de gameplay

Un groupe revendique les faits pour protéger le marché physique

À seulement une semaine de la présentation de GTA 6 sur Netflix, Rockstar doit peut-être gérer une nouvelle situation de crise. Deux vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux hier soir dans lesquelles on pouvait voir ce qui était décrit comme une ancienne build de GTA 6. Si elles ont été jugées comme étant crédibles, au-delà de leur réalisme, c’est parce qu’elles ont rapidement été victimes d’appels aux droits d’auteur pour être supprimées dans la foulée. De quoi renforcer la suspicion autour de leur véracité.

Bien entendu, des petits malins ont profité de la confusion pour diffuser des vidéos IA qui ne sont pas celles dont il est question aujourd’hui, ce qui renforce un peu plus le chaos de cette situation. On ne s’attardera pas sur la fuite en elle-même ni sur les images montrées (spoiler, GTA 6 ressemble à un jeu GTA), mais elles paraissent assez réelles pour causer beaucoup de tracas à Rockstar, qu’importe s’il s’agit d’une version du jeu qui a quelques années ou non.

Un groupe répondant au nom de « CyberLeek » se revendique à l’origine de la fuite et a publié des revendications et des justifications pour cette action. Il y serait évidemment question de l’absence d’édition physique, mais aussi de la disparition de la propriété dans le jeu vidéo. CyberLeek menace ainsi d’autres éditeurs de fuites similaires, clamant qu’il est tout à fait en mesure de le faire puisqu’il est déjà parvenu à atteindre un studio aussi sécurisé que celui de Rockstar.

Pour le moment, Rockstar Games n’a pas commenté cette fuite, et Take-Two non plus.