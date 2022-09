GTA 6 : Rockstar prend la parole en confirmant les fuites, pas de retard à prévoir, tout savoir

La fuite monumentale de GTA 6 va marquer l’histoire de Rockstar, au grand dam du studio. Des dizaines et des dizaines de vidéos ont été partagées sur tous les réseaux sociaux ces dernières 24 heures, et si certains se demandaient si ces leaks étaient véridiques, le fait que Take-Two s’empresse de partir à la chasse à ces images prouve la véracité de la fuite. On attendait la réaction officielle de la part de Rockstar, et celle-ci est enfin arrivée, confirmant ainsi que cette fuite était bien réelle.

Rockstar s’exprime sur le piratage

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Le studio Rockstar a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de déclarer le message suivant :

« Nous avons récemment subi une intrusion dans le réseau au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé et téléchargé illégalement des informations confidentielles de nos systèmes, y compris des images de développement préliminaires pour le prochain Grand Theft Auto. »

La fuite est donc confirmée, et il n’y a désormais plus de doutes. Les images que l’on a pu voir passer provenaient bien de chez Rockstar et ont été obtenues de manière illégale, bien évidemment.

Pas de retard pour GTA 6 ?

Rockstar continue en essayant de nous rassurant quant à l’avenir des jeux déjà sortis, mais aussi quant à la sortie de GTA 6 :

« À l’heure actuelle, nous ne prévoyons aucune interruption de nos services sur nos jeux en ligne ni aucun effet à long terme sur le développement de nos projets en cours.

Nous sommes extrêmement déçus d’avoir des détails sur notre prochain jeu partagés avec vous tous de cette manière. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous restons plus déterminés que jamais à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes.

Nous tiendrons tout le monde au courant bientôt et, bien sûr, nous vous présenterons correctement ce prochain jeu lorsqu’il sera prêt. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu à travers cette situation. »

Plusieurs choses à retenir ici. La première, ce que malgré le fait que le code source de GTA 5 soit potentiellement dans la nature, les services en ligne sur ce dernier ne seront pas stoppés pour le moment.

Deuxième point, et le plus important : a priori, cette fuite ne devrait pas impacter la date de sortie de GTA 6. Celle-ci n’est pas connue, à la vue des déclarations de Rockstar, elle ne semble pas être impactée en interne.

Dernière chose : GTA 6 nous sera montré quand il sera prêt, et pas avant. Cette fuite ne devrait donc pas changer le plan de communication de Rockstar, et GTA 6 ne devrait donc pas être montré officiellement avant un moment.

On ne peut qu’espérer que le studio ne subisse pas d’autres attaques d’ici là, et que le hackeur ne publie pas le code source qu’il aurait (soi-disant) à sa disposition. Le feuilleton devrait assurément connaitre d’autres rebondissements.