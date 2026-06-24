Voici enfin le prix de GTA 6 ainsi que celui de son édition Ultime

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Derrière toute l’excitation qu’il peut y avoir autour de l’ouverture des précommandes de GTA 6, il restait encore à savoir si Rockstar et Take-Two allaient succomber à l’envie de proposer un tarif encore plus premium que prévu pour leur jeu. Pendant des années, le public s’est mis à penser que le jeu pourrait être vendu aux alentours d’une centaine d’euros, une théorie appuyée par des analystes et des études qui n’ont fait qu’encourager Take-Two dans ce sens. On découvre aujourd’hui le prix officiel de GTA 6, après tous ces débats.

GTA 6

Quel est le prix de GTA 6 ?

Alors, GTA 6 va-t-il dépasser la barre symbolique des 100 € ? C’était le scénario craint par beaucoup de personnes, étant donné que Take-Two jouait la carte du mystère autour de cette question, tout en laissant tout le monde s’auto-convaincre qu’un tel jeu les méritait bien (aah, les merveilles du capitalisme). Après des mois d’attente et de théories diverses et variées, l’éditeur nous donne enfin la réponse.

GTA 6 sera donc vendu au prix de 79,99 $. Seul le prix en dollars a été communiqué pour le moment, mais cela ne veut pas dire qu’une bête conversion en euros à 79,99 € peut ici s’appliquer. Au contraire, il faut rester prudent, puisqu’en général, un tel prix en dollars équivaut plutôt à 89,99 € chez nous.

Soit le même tarif qu’un certain Mario Kart World, qui avait créé un précédent l’année dernière. On pourra s’estimer heureux de voir que Take-Two n’a pas passé le cap de la centaine d’euros, mais un tel prix reste malgré tout élevé pour bon nombre de personnes.

Quel est le prix de l’édition Ultime de GTA 6 ?

Gta 6 vintage images 7 1

GTA 6

Mais ça, c’est le prix de l’édition standard de GTA 6. Qu’en est-il de l’édition Ultimate qui a été officialisée dans la foulée ? Celle-ci comprendra des tas de bons en jeu, comme des costumes inédits, de nouvelles voitures et des armes supplémentaires.

Take-Two a donc confirmé que l’édition Ultime de GTA 6 sera vendue au prix de 99,99 $. Un surplus qui reste dans la lignée des autres éditions du genre sur pas mal de AAA modernes, donc pas de mauvaises surprises ici.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. Pour rappel, l’édition physique du jeu ne comprendra pas de disque. Il ne faudrait surtout pas trop en demander à ce prix, voyons.

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