Les détails de l’Édition Ultime de GTA 6 sont connus, voici ce qu’elle contient

La liste des bonus de l’Édition Ultime de GTA 6

C’est tout droit pour GTA 6 qui s’assure déjà un succès fou avant même qu’il ne sorte. Alors pourquoi s’empêcher de proposer une édition ultime avec tout un tas d’éléments cosmétiques, de bécanes et autres joyeusetés ? Rockstar a donc prévu de quoi, peut-être, vous faire craquer pour la version la plus chère de Grand Theft Auto VI, et voici ce que vous pourrez retrouver pour le prix de 99,99 $ :

Vapid Dominator Buggy (1967) et garage de Paradise : Un monstre du Mud Club offrant une maniabilité tout-terrain impressionnante pour les sentiers reculés du mont Kalaga et au-delà. Vous pourrez le stationner au garage de Paradise à Watson Bay, qui dispose d’un casier d’armes et d’un endroit sécurisé où déposer les biens volés destinés à un receleur.

Grotti Cheetah (1995) : Sportive emblématique de Grotti du milieu des années 90 et véritable hommage à Shore Drive, la Grotti Cheetah de 1995, avec son motif minimaliste et rétrofuturiste, sera disponible pour vous accompagner à un stade plus avancé de votre aventure.

Véhicules et modèles rétro de Vapid Ganado à la planque de Jason : Changez de vitesse et profitez du soleil sur une moto Dinka Enduro aux couleurs de l’armée ou dans un Kayak Crest, ou donnez un coup de fouet et une touche de style classique au pick-up Vapid Ganado surbaissé et usé de Jason grâce à des mods exclusifs, notamment un aileron de cabine, des antennes arrière et un motif spécial.

Ateliers de tuning pour véhicules : Deux adresses incontournables pour la personnalisation de véhicules sont disponibles exclusivement dans l’Édition Ultime et proposent une vaste sélection de modifications artistiques et performantes. Du côté de Rideout Customs, à Vice City, transformez des véhicules classiques en magnifiques œuvres d’art aux intérieurs détaillés, aux jantes raffinées et au style donk. Pendant ce temps, chez One-Eyed Willie, à Lake Leonida, transformez des véhicules tout-terrain grâce à des modifications exclusives et réalisez des chefs-d’œuvre peints à la main.

Collection de voitures classiques : Retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien local. Restaurez-les et personnalisez-les à votre goût, avec notamment quatre véhicules disponibles uniquement dans l’Édition Ultime.

: Retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien local. Restaurez-les et personnalisez-les à votre goût, avec notamment quatre véhicules disponibles uniquement dans l’Édition Ultime. Shitzu Squalo : Idéal pour pêcher toutes sortes de poissons à Gambit Bay, ce Squalo teinté d’un dégradé de rose et de bleu, amarré à Washington Beach, est prêt à prendre la mer grâce à sa caisse d’armes remplie d’explosifs.

Revolvers Hawk & Little Morgan : Provenant exclusivement du domaine Vercetti et disponibles dans les magasins Ammu-Nation tout au long de l’histoire de Jason et Lucia, les versions pour homme et pour femme du puissant revolver Hawk & Little Morgan sont proposées dans un style classique de Vice City pour les deux personnages, avec des crosses ornées de palmiers, des détails finement gravés, une lunette de visée très performante et des finitions personnalisées.

: Provenant exclusivement du domaine Vercetti et disponibles dans les magasins Ammu-Nation tout au long de l’histoire de Jason et Lucia, les versions pour homme et pour femme du puissant revolver Hawk & Little Morgan sont proposées dans un style classique de Vice City pour les deux personnages, avec des crosses ornées de palmiers, des détails finement gravés, une lunette de visée très performante et des finitions personnalisées. Variantes d’armes personnalisées : Des armes de poing personnalisées aux gravures détaillées pour le pistolet Girardi ES9 de Jason et le pistolet Klose K17 de Lucia.

Repaire et butin des PTT Youngin$ : Les PTT Youngin$, l’un des gangs les plus tapageurs et les plus actifs de Leonida, cultivent les meilleures plantes hydroponiques là où on s’y attend le moins. Trouvez un moyen d’attaquer l’entrepôt de marchandises illégales des PTT Youngin$ dans le quartier de Southside, à Vice City, puis sauvez-vous pour mettre la main sur des objets spéciaux et de la contrebande de choix.

: Les PTT Youngin$, l’un des gangs les plus tapageurs et les plus actifs de Leonida, cultivent les meilleures plantes hydroponiques là où on s’y attend le moins. Trouvez un moyen d’attaquer l’entrepôt de marchandises illégales des PTT Youngin$ dans le quartier de Southside, à Vice City, puis sauvez-vous pour mettre la main sur des objets spéciaux et de la contrebande de choix. Styles de Vice City pour Jason et Lucia : Que ce soit au bord d’une piscine ou côte à côte, Jason et Lucia auront toujours du style, grâce à des tenues et des tatouages exclusifs, et plus encore.

Les articles du Bonheur : Une collection capsule de vêtements et d’accessoires inspirée du personnage de la série à succès de l’État du Bonheur, Macca the Gator.

: Une collection capsule de vêtements et d’accessoires inspirée du personnage de la série à succès de l’État du Bonheur, Macca the Gator. Boutique de vêtements Stock 305 : Disponible uniquement dans l’Édition Ultime, Stock 305 est la meilleure boutique de streetwear haut de gamme de Stockyard. Créez différents styles uniques et exclusifs pour Jason et Lucia qui s’accordent avec les fresques murales, les tags et les illustrations qui ont fait la renommée du quartier.

Sara’s Unisex Salon : Adoptez les styles inimitables du salon pour Jason et Lucia, y compris pour la pilosité faciale de Jason et pour le maquillage et les ongles de Lucia.

Electric Fang Tattoo : Le salon de tatouage le plus emblématique de Stockyard, avec plus de 50 tatouages signature exclusifs pour Jason et Lucia, tous conçus par le collectif d’artistes FAILE.

Notez que ces bonus sont accessibles tout au long de l’histoire principale du jeu, en sachant que de nouveaux articles sont à découvrir dans chaque chapitre. Et pour celles et ceux qui auraient pris l’édition Standard, une mise à niveau sera possible pour bénéficier de ces récompenses.

Les bonus de précommandes de GTA 6

En plus du contenu de l’édition Ultime, précommander GTA 6 dans n’importe quelle édition donnera aussi accès à des bonus de précommandes, qui sont les suivants :

Pack Vintage Vice City : Vapid Stanier (1955) et garage de Shore Court : Parcourez Shore Drive au volant de la légendaire Vapid Stanier de 1955, un classique de Vice City conçu pour être admiré, puis stationnez-la dans un nouveau garage privé, à deux pas du sable étincelant d’Ocean Beach. Comme pour tous les garages privés de Leonida, vous disposerez d’un casier d’armes pour personnaliser votre arsenal en toute occasion, ainsi que d’un endroit sécurisé où déposer les biens volés destinés à un receleur. Tenues et coiffures : Optez pour l’excès avec deux tenues chic de Vice City pour Jason et Lucia : Jason : Un costume en lin au chic naturel et aux couleurs pastel vintage, mis en valeur par une coupe typique de la décennie de la décadence. Lucia : Le monde vous appartiendra grâce à cette mini-robe à paillettes rouges et des cheveux bouclés. Motif d’arme exclusif : Incarnez Tommy Vercetti, le baron de la drogue originel de Vice City, avec sa chemise à palmiers emblématique, grâce à un motif tropical à appliquer sur la plupart de vos armes.

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De plus, précommander le jeu en édition numérique vous donnera accès à un mois gratuit de GTA +.

GTA 6 arrivera le 19 novembre sur PS5 et XBOX Series.