GTA 6 veut rendre ses missions moins rigides et les rapprocher davantage du monde ouvert

Rockstar veut ouvrir davantage ses missions

La rigidité de certaines missions est l’une des grandes critiques régulièrement adressées aux précédents jeux de Rockstar étant donné qu’elle casse, en partie, l’immersion dans un monde ouvert organique. GTA 6 ne devrait pas totalement abandonner cette conception très dirigée, mais le studio explique avoir fait un effort conscient pour nous laisser davantage de possibilités lorsque cela ne compromet pas la mise en scène.

Rob Nelson prend notamment l’exemple d’une mission déjà aperçue dans la présentation du jeu diffusée sur Netflix, où Jason et Lucia doivent s’échapper d’un immeuble. Plusieurs chemins permettent alors de quitter les lieux. Dans une autre séquence avec Raul, le début reste volontairement scripté puisque Jason tire pendant que Lucia conduit. Une fois que l’on récupère le contrôle du véhicule, un itinéraire est suggéré, mais il n’est pas obligatoire de le suivre pour réussir à échapper aux forces de l’ordre.

Ce principe s’applique notamment lorsque les missions peuvent s’appuyer sur des systèmes déjà présents dans le monde ouvert. Une poursuite avec la police ou un braquage doit ainsi, autant que possible, obéir aux mêmes règles que lorsqu’un joueur provoque ce genre de situation librement. Rockstar reconnaît toutefois qu’il existe une limite. Une liberté excessive peut rendre plus difficile le maintien du niveau de qualité et de mise en scène recherché pendant certaines missions. Des passages plus dirigés continueront donc d’exister lorsque le récit l’exige.

Une envie de brouiller la frontière entre missions et monde ouvert

Toutefois, ce qui retient notre attention dans cet échange concernant notre évolution dans Leonida, c’est cette envie de brouiller les frontières entre les activités du monde ouvert et celles directement liées à la narration. Autrement dit, des missions du scénario qui offrent une liberté similaire à une exploration classique du monde ouvert, et des activités annexes qui peuvent se rapprocher d’une mise en scène spectaculaire des missions scriptées.

Il peut parfois être difficile de maintenir le niveau de qualité que l’on souhaite lorsqu’on laisse trop de liberté ou trop de choix au joueur pendant les missions. Mais nous essayons vraiment d’en offrir partout où nous le pouvons. L’objectif est d’ouvrir davantage les missions lorsque cela s’y prête, afin que ce que vous y faites se rapproche de ce que vous pouvez faire dans le monde ouvert qui offre une très grande liberté de choix.

Le studio souhaite ainsi que les systèmes développés pour Leonida continuent de fonctionner de manière cohérente quel que soit le contexte. Une philosophie qui prolonge directement certains principes expérimentés dans Red Dead Redemption 2, mais en les appliquant cette fois-ci à un environnement moderne beaucoup plus dense.

Il est certain que GTA 6 ne deviendra un gigantesque bac à sable dans lequel toutes les missions pourront être abordées librement, toutefois il sera intéressant de mesurer à quel point le titre offrira plus de souplesse afin d’accentuer davantage le réalisme.

Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.