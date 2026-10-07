GTA 6 veut rendre ses missions moins rigides et les rapprocher davantage du monde ouvert

2

La sortie de GTA VI se rapproche encore un peu plus et nous sommes déjà noyé dans la tonne de détails que proposent le jeu. Après avoir abordé la faune et la météo, une longue interview accordée à IGN nous permet d’en apprendre plus sur les différents éléments que l’on connait déjà grâce aux révélations du mois d’août. Rob Nelson, Head of Development et co-Studio Head de Rockstar North, est notamment revenu sur la manière dont le studio conçoit les missions. Sans abandonner les grandes séquences cinématographiques qui caractérisent ses jeux, Rockstar souhaite offrir davantage de liberté lorsque la situation le permet, tout en rapprochant le fonctionnement des missions de celui du monde ouvert.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Rockstar veut ouvrir davantage ses missions

La rigidité de certaines missions est l’une des grandes critiques régulièrement adressées aux précédents jeux de Rockstar étant donné qu’elle casse, en partie, l’immersion dans un monde ouvert organique. GTA 6 ne devrait pas totalement abandonner cette conception très dirigée, mais le studio explique avoir fait un effort conscient pour nous laisser davantage de possibilités lorsque cela ne compromet pas la mise en scène.

Rob Nelson prend notamment l’exemple d’une mission déjà aperçue dans la présentation du jeu diffusée sur Netflix, où Jason et Lucia doivent s’échapper d’un immeuble. Plusieurs chemins permettent alors de quitter les lieux. Dans une autre séquence avec Raul, le début reste volontairement scripté puisque Jason tire pendant que Lucia conduit. Une fois que l’on récupère le contrôle du véhicule, un itinéraire est suggéré, mais il n’est pas obligatoire de le suivre pour réussir à échapper aux forces de l’ordre.

Ce principe s’applique notamment lorsque les missions peuvent s’appuyer sur des systèmes déjà présents dans le monde ouvert. Une poursuite avec la police ou un braquage doit ainsi, autant que possible, obéir aux mêmes règles que lorsqu’un joueur provoque ce genre de situation librement. Rockstar reconnaît toutefois qu’il existe une limite. Une liberté excessive peut rendre plus difficile le maintien du niveau de qualité et de mise en scène recherché pendant certaines missions. Des passages plus dirigés continueront donc d’exister lorsque le récit l’exige.

Une envie de brouiller la frontière entre missions et monde ouvert

Gta 6 jason lucia 3 1

GTA 6 // Source : Rockstar

Toutefois, ce qui retient notre attention dans cet échange concernant notre évolution dans Leonida, c’est cette envie de brouiller les frontières entre les activités du monde ouvert et celles directement liées à la narration. Autrement dit, des missions du scénario qui offrent une liberté similaire à une exploration classique du monde ouvert, et des activités annexes qui peuvent se rapprocher d’une mise en scène spectaculaire des missions scriptées.

Il peut parfois être difficile de maintenir le niveau de qualité que l’on souhaite lorsqu’on laisse trop de liberté ou trop de choix au joueur pendant les missions. Mais nous essayons vraiment d’en offrir partout où nous le pouvons. L’objectif est d’ouvrir davantage les missions lorsque cela s’y prête, afin que ce que vous y faites se rapproche de ce que vous pouvez faire dans le monde ouvert qui offre une très grande liberté de choix.

Le studio souhaite ainsi que les systèmes développés pour Leonida continuent de fonctionner de manière cohérente quel que soit le contexte. Une philosophie qui prolonge directement certains principes expérimentés dans Red Dead Redemption 2, mais en les appliquant cette fois-ci à un environnement moderne beaucoup plus dense.

Il est certain que GTA 6 ne deviendra un gigantesque bac à sable dans lequel toutes les missions pourront être abordées librement, toutefois il sera intéressant de mesurer à quel point le titre offrira plus de souplesse afin d’accentuer davantage le réalisme.

Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
ps5 xbox series

Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

GTA 6 veut vous pousser à prendre votre temps et à vous perdre dans son monde ouvert

ps5 xbox series
GTA 6 veut vous pousser à prendre votre temps et à vous perdre dans son monde ouvert

GTA 6 jouable sur PC ? La pari fou qu’Xbox pourrait bien relever dès le mois prochain

ps5 xbox series
GTA 6

GTA 6 : Rockstar explique pourquoi le jeu ne fera pas trop de références directes aux événements politiques actuels

ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar explique pourquoi le jeu ne fera pas trop de références directes aux événements politiques actuels

GTA 6 : Dan Houser, cofondateur de Rockstar, tente tant bien que mal d’éviter de se laisser distraire par le jeu

ps5 xbox series
GTA 6 : Dan Houser, cofondateur de Rockstar, tente tant bien que mal d’éviter de se laisser distraire par le jeu
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Xbox Game Pass : Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2… voici les jeux qui arrivent dans l’abonnement
pc xbox series
Xbox Game Pass : Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2… voici les jeux qui arrivent dans l’abonnement
Resident Evil Requiem : Le scénariste du jeu vend la mèche à propos du DLC à venir
pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Requiem : Le scénariste du jeu vend la mèche à propos du DLC à venir
Marvel’s Wolverine : Vous pouvez désormais complètement désactiver les aides visuelles, même celles des missions principales
ps5
Marvel’s Wolverine : Vous pouvez désormais complètement désactiver les aides visuelles, même celles des missions principales
Le MMO Aion 2 démarre en trombe sur Steam, même si les avis à son sujet sont encore partagés
pc
Le MMO Aion 2 démarre en trombe sur Steam, même si les avis à son sujet sont encore partagés
Monster Hunter Rise va débarquer sur les mobiles Android et iOS, mais peut-être uniquement via Netflix
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Monster Hunter Rise va débarquer sur les mobiles Android et iOS, mais peut-être uniquement via Netflix
Ape Escape pourrait faire son retour chez PlayStation sous la houlette du studio derrière Sonic Mania
ps5
Ape Escape pourrait faire son retour chez PlayStation sous la houlette du studio derrière Sonic Mania
La version PS5 de Forza Horizon 6 attendra finalement le tout début de l’année 2027
pc ps5 xbox series
La version PS5 de Forza Horizon 6 attendra finalement le tout début de l’année 2027
Nolan North se dit fin prêt à reprendre son rôle de Nathan Drake dans un éventuel Uncharted 5
ps5
Uncharted Film
Skydance embauche Bobby Kotick (ex-Activision) et regroupe les studios de jeux Paramount et Warner Bros en une seule division
Skydance embauche Bobby Kotick (ex-Activision) et regroupe les studios de jeux Paramount et Warner Bros en une seule division
Asha Sharma parle à nouveau de Helix comme étant une « famille d’appareils » Xbox tout en indiquant un retour à la croissance
xbox series
Asha Sharma parle à nouveau de Helix comme étant une « famille d’appareils » Xbox tout en indiquant un retour à la croissance
Dragon’s Dogma 2 : Pour fêter la sortie de Dark Arisen, une mise à jour gratuite ajoutera un mode Difficile et d’autres choses
pc ps5 xbox series switch 2
dragon-dogma-2-dark-arisen-capcom-2
At Fate’s End : Le prochain jeu des créateurs de Spiritfarer retarde sa sortie à 2027 mais sort une démo sur Steam
pc ps5 xbox series
At Fate’s End : Le prochain jeu des créateurs de Spiritfarer retarde sa sortie à 2027 mais sort une démo sur Steam
Suite aux licenciements chez Undead Labs, State of Decay 3 va avoir droit à quelques changements
pc ps5 xbox series
Suite aux licenciements chez Undead Labs, State of Decay 3 va avoir droit à quelques changements
Physint aura des points communs avec Metal Gear Solid, mais Kojima promet un autre genre de jeu d’espionnage
Physint aura des points communs avec Metal Gear Solid, mais Kojima promet un autre genre de jeu d’espionnage
Config minimale, recommandée, ultra : ce que ces étiquettes signifient vraiment
Config minimale, recommandée, ultra : ce que ces étiquettes signifient vraiment
Nintendo Switch Sports Resort – On y a joué, le grand retour du motion gaming sur Switch 2 ?
switch 2
Nintendo Switch Sports Resort – On y a joué, le grand retour du motion gaming sur Switch 2 ?
The Finals et ARC Raiders sont dans le viseur d’Hollywood pour être adaptés en films ou en séries
pc ps5 xbox series switch
The Finals et ARC Raiders sont dans le viseur d’Hollywood pour être adaptés en films ou en séries
Watch Dogs reste important pour Ubisoft, mais sans doute pas assez pour avoir droit à un nouvel épisode dans l’immédiat
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Watch Dogs Legion
La version mobile de Broken Ranks sortira mondialement sur Android le 21 octobre
pc
La version mobile de Broken Ranks sortira mondialement sur Android le 21 octobre
Les licenciements commencent chez Ninja Theory, quelques jours après avoir été lâché par Xbox
pc ps5 xbox series
Les licenciements commencent chez Ninja Theory, quelques jours après avoir été lâché par Xbox
Assassin’s Creed Hexe : Des indices sur les personnages auraient été repérés sur des annonces de casting
pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Hexe : Des indices sur les personnages auraient été repérés sur des annonces de casting
Vous pourrez jouer gratuitement à ARC Raiders durant tout le week-end
pc ps5 xbox series
Vous pourrez jouer gratuitement à ARC Raiders durant tout le week-end
Ace Combat 8: Wings of Theve réussit son décollage sur Steam en faisant bien mieux que le précédent épisode
pc ps5 xbox series
Ace Combat 8: Wings of Theve réussit son décollage sur Steam en faisant bien mieux que le précédent épisode
Kingdom Hearts Collection [I～III] : Que vaut la compilation de la saga sur Nintendo Switch 2 ?
pc ps5 xbox series switch 2
Kingdom Hearts Collection [I～III] : Que vaut la compilation de la saga sur Nintendo Switch 2 ?