GTA 6 : Le leaker a l’origine des fuites menace désormais de faire fuiter toutes les missions et la fin du jeu

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Maintenant que Rockstar a lâché du lest autour de la campagne marketing de GTA 6, on avait presque oublié l’existence de CyberLeek, qui continue pourtant à faire fuiter de nombreuses images du jeu. Cela a continué durant tout ce week-end avec de nouveaux extraits de gameplay, et à moins d’être arrêté par les forces de l’ordre, le leaker devrait continuer pendant encore un moment.

GTA 6 // Source : Rockstar

Des fuites contre de la crypto

Ce n’est pas la première fois que CyberLeek menace directement Rockstar d’en dévoiler plus à propos de GTA 6. Pour l’instant, on supposait que le leaker n’avait accès qu’à une vieille build du jeu, mais il veut aujourd’hui nous prouver le contraire, tout en entraînant quelques victimes dans sa grande arnaque à la cryptomonnaie.

Comme le relaie IGN, CyberLeek a fait savoir qu’il comptait faire fuiter l’ensemble de l’histoire principale de GTA 6, ainsi que la fin du jeu, à une condition : celle que sa cryptomonnaie atteigne une capitalisation boursière de 30 millions de dollars. En somme, que l’ensemble de sa monnaie, tout combiné, atteigne ce cap.

En août dernier, au moment des premiers leaks, cela est monté à environ 20 millions de dollars, mais tout a baissé drastiquement depuis que Rockstar a dévoilé des images officielles du jeu. Aujourd’hui la capitalisation atteint des pics à plus de 6 millions de dollars, autant dire que les 30 millions semblent être inatteignables. Et ce même s’il joue sur la nudité des personnages pour faire monter les enchères, avec une récente vidéo mettant en scène une Lucia complètement dévêtue (et s’il vous plait, n’allez pas financer cette gigantesque escroquerie, pour votre propre bien).

On est donc probablement en face de menaces peu crédibles, tandis que CyberLeek se présente encore comme le chevalier blanc qui lutte contre l’absence de disque dans le jeu, et qui souhaite que Rockstar présente ses excuses. Il n’empêche que les fuites continuent d’alimenter les réseaux sociaux, et même si n’importe quel commentaire de Rockstar ou une quelconque image officielle fait bien plus de bruit, le studio souhaite sans doute s’épargner la crainte de voir le jeu entier être balancé sur Internet avant sa sortie le 19 novembre.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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