GTA 6 : Le leaker a l’origine des fuites menace désormais de faire fuiter toutes les missions et la fin du jeu

Des fuites contre de la crypto

Ce n’est pas la première fois que CyberLeek menace directement Rockstar d’en dévoiler plus à propos de GTA 6. Pour l’instant, on supposait que le leaker n’avait accès qu’à une vieille build du jeu, mais il veut aujourd’hui nous prouver le contraire, tout en entraînant quelques victimes dans sa grande arnaque à la cryptomonnaie.

Comme le relaie IGN, CyberLeek a fait savoir qu’il comptait faire fuiter l’ensemble de l’histoire principale de GTA 6, ainsi que la fin du jeu, à une condition : celle que sa cryptomonnaie atteigne une capitalisation boursière de 30 millions de dollars. En somme, que l’ensemble de sa monnaie, tout combiné, atteigne ce cap.

En août dernier, au moment des premiers leaks, cela est monté à environ 20 millions de dollars, mais tout a baissé drastiquement depuis que Rockstar a dévoilé des images officielles du jeu. Aujourd’hui la capitalisation atteint des pics à plus de 6 millions de dollars, autant dire que les 30 millions semblent être inatteignables. Et ce même s’il joue sur la nudité des personnages pour faire monter les enchères, avec une récente vidéo mettant en scène une Lucia complètement dévêtue (et s’il vous plait, n’allez pas financer cette gigantesque escroquerie, pour votre propre bien).

On est donc probablement en face de menaces peu crédibles, tandis que CyberLeek se présente encore comme le chevalier blanc qui lutte contre l’absence de disque dans le jeu, et qui souhaite que Rockstar présente ses excuses. Il n’empêche que les fuites continuent d’alimenter les réseaux sociaux, et même si n’importe quel commentaire de Rockstar ou une quelconque image officielle fait bien plus de bruit, le studio souhaite sans doute s’épargner la crainte de voir le jeu entier être balancé sur Internet avant sa sortie le 19 novembre.