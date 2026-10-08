GTA 6 : Les fuites recommencent, une longue vidéo de gameplay assez osée apparait sur les réseaux sociaux

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On pensait que son temps était révolu, mais CyberLeek n’avait pas dit son dernier mot. Le leaker à l’origine de nombreuses fuites a décidé de reprendre du service cette semaine en publiant une nouvelle vidéo de GTA 6, et cette fois-ci, il souhaite visiblement aller un peu plus loin dans la provocation.

Grand Theft Auto VI // Source : Rockstar Games

Le leaker est toujours en cavale

Depuis quelques heures, cette vidéo de GTA 6 (on vous laisse chercher) d’environ 24 minutes tourne en boucle sur les réseaux sociaux et nous montre beaucoup de choses, peut-être trop pour certains yeux encore chastes. Lorsque IGN révélait cette semaine que la nudité frontale de Jason serait de la partie dans le jeu, on ne s’attendait pas à en voir un extrait aussi rapidement, mais Cyberleek a visiblement choisi de déshabiller le héros pour nous montrer que cela était vrai. Même chose du côté de Lucia.

Cela ne veut pas dire qu’il sera possible de reproduire ça en jeu et de jouer aux missions dans le plus simple appareil. On ignore ce qui est retouché dans les commandes du jeu pour que le leaker puisse faire cela, une manière de rappeler que ce que vous verrez n’est pas représentatif du produit final.

Au-delà de ces images qui feront parler d’elles pour leur aspect olé-olé, il est surtout intéressant de voir que CyberLeek n’a toujours pas été arrêté, presque deux mois après les premières fuites. Aux dernières nouvelles, Rockstar collaborait avec les forces de l’ordre pour mettre un terme à ses agissements, mais après une petite pause, le voilà de retour. Si l’on voit quelques éléments narratifs dans cette fuite, avec des cinématiques, celles-ci sont encore assez innocentes (si l’on met de côté le paquet de Jason). À voir si les choses ne vont pas changer dans les semaines à venir avec davantage de spoilers, surtout en fonction de l’argent que CyberLeek récoltera, puisqu’il en demande ici au public.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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