GTA 6 : Les fuites recommencent, une longue vidéo de gameplay assez osée apparait sur les réseaux sociaux

Le leaker est toujours en cavale

Depuis quelques heures, cette vidéo de GTA 6 (on vous laisse chercher) d’environ 24 minutes tourne en boucle sur les réseaux sociaux et nous montre beaucoup de choses, peut-être trop pour certains yeux encore chastes. Lorsque IGN révélait cette semaine que la nudité frontale de Jason serait de la partie dans le jeu, on ne s’attendait pas à en voir un extrait aussi rapidement, mais Cyberleek a visiblement choisi de déshabiller le héros pour nous montrer que cela était vrai. Même chose du côté de Lucia.

Cela ne veut pas dire qu’il sera possible de reproduire ça en jeu et de jouer aux missions dans le plus simple appareil. On ignore ce qui est retouché dans les commandes du jeu pour que le leaker puisse faire cela, une manière de rappeler que ce que vous verrez n’est pas représentatif du produit final.

Au-delà de ces images qui feront parler d’elles pour leur aspect olé-olé, il est surtout intéressant de voir que CyberLeek n’a toujours pas été arrêté, presque deux mois après les premières fuites. Aux dernières nouvelles, Rockstar collaborait avec les forces de l’ordre pour mettre un terme à ses agissements, mais après une petite pause, le voilà de retour. Si l’on voit quelques éléments narratifs dans cette fuite, avec des cinématiques, celles-ci sont encore assez innocentes (si l’on met de côté le paquet de Jason). À voir si les choses ne vont pas changer dans les semaines à venir avec davantage de spoilers, surtout en fonction de l’argent que CyberLeek récoltera, puisqu’il en demande ici au public.