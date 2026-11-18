Liste des trophées et succès de GTA 6
GTA 6 est enfin là et va vous demander d’explorer Leonida en long et en large pour découvrir tous ses secrets. Il vous faudra un sacré paquet d’heures pour en voir le bout, surtout si vous êtes à la recherche de tous les trophées et les succès du titre. Ces derniers ont été révélés. Voici la liste des succès/trophées de GTA 6.
Combien de trophées et succès compte GTA 6 ?
Pour décrocher tous les succès et les trophées de GTA 6, vous devrez vous armer de patience. Sachez néanmoins qu’aucune de ces récompenses ne peut être manquée, et vous n’aurez pas besoin de recommencer une partie pour les obtenir. Il faudra cependant participer à beaucoup d’activités annexes et accomplir des défis spéciaux pour tout remporter. Il existe au total 55 succès/trophées pour GTA 6, dont 1 Platine, 2 Or, 6 Argent et 46 Bronze.
Attention à vous, cette liste peut comporter des spoilers mineurs, mais ne révèle pas grand-chose sur l’histoire.
Platine
- C’est le prix de Vice City !
- Félicitations ! Vous êtes une légende de la Léonida
Or
- Faut que tu saches quand descendre
- Terminez la dernière mission
- Une longue route
- Terminez le jeu à 100 %
Argent
- Casse-cou jusqu’au bout
- Effectuez 250 cascades
- Le Flingueur
- Gagnez une médaille d’or dans tous les défis de stands de tir
- Inconnus et détraqués
- Terminez 8 séries de missions pour des inconnus dans tout l’État de Leonida
- Carte sur tables
- Assemblez 3 séries de cartes à collectionner
- Coup de WAiNKeur
- Utilisez WAiNK dans 100 lieux
- Plafond de retrait
- Dévalisez 5 chambres fortes de banque et échappez-vous
Bronze
- Un goût de paradis
- Terminez Partie de pêche
- Paradis perdu
- Terminez le chapitre 1
- N*****s, cul et argent sale
- Terminez le chapitre 2
- Vice City, baby !
- Terminez le chapitre 3
- Le top du top, Ma
- Terminez le chapitre 4
- Tu me fais confiance ?
- Terminez Course matinale
- Faire sauter la banque
- Terminez Le coup du cartel
- La vie de famille
- Terminez Jeu d’enfant
- La chute de DWNPLY
- Terminez Têtes d’affiche
- Détournement
- Terminez Trafic aérien
- Tempête de neige
- Terminez Opération Savage Glory
- Touche-à-tout
- Essayez chaque type d’activité au moins une fois
- Top Fun
- Gagnez une course de drone Top Fun dans chaque lieu
- L’argent, pas la reconnaissance
- Remportez 20 courses différentes
- Joli coup de canne
- Battez Cal dans un défi de pêche
- As du manche
- Terminez une partie de jeu d’arcade
- La route vers le rétablissement
- Terminez la dernière mission pour Andy
- C’était pas un accident de bateau
- Terminez la dernière mission pour Kenton
- Cavalier seul
- Terminez la dernière mission pour Billy
- L’offre et la demande
- Terminez la dernière mission pour Randy
- Spin On This !
- Terminez la dernière mission pour Tyrone
- Go élan
- Chassez un animal unique pour Bret
- Faut rester positifs
- Méditez dans chaque lieu à travers la Leonida
- Une dernière chose
- Terminez 50 défis
- Des étoiles plein les yeux
- Perdez un indice de recherche de 4 étoiles avec votre partenaire et débarrassez-vous de l’alerte
- Shopping thérapeutique
- Braquez 3 magasins d’affilée avec votre partenaire sans perdre votre indice de recherche
- Ça roule
- Découvrez 100 véhicules
- Pro de la gâchette
- Abattez 5 ennemis dans une seule utilisation de la concentration en combat.
- Arrête-moi si tu peux
- Effectuez un décollage non prévu à l’aéroport de Vice City
- Arrête ton char
- C’est chaud un rhinocéros
- Vol furtif
- Dévalisez une bijouterie sans vous faire détecter
- Coup classique de l’attaque éclair
- Dévalisez un fourgon blindé et échappez-vous
- L’Etat du Bonheur
- Explorez toute la Leonida
- Lutte contre les nuisibles
- Braquez une opération illégale appartenant à chacun des gangs
- Au début…
- Prenez un cocktail avec vue sur Ocean Beach
- Capital mal acquis
- Cassez tout pour sortir d’un showroom de véhicules dans un style classique
- On va au bowling
- Faites un tabac au bowling de Kolt & Associates
- Record personnel
- Un partenariat de poids
- Les actes sont plus forts
- Décisions prises (pour le meilleur ou pour le pire)
- Pas de bol, j’imagine
- La deuxième fois, c’est la bonne
- La vérité est ailleurs
- C’était quoi ça ?
- Pas de petit profit
- Gagnez 250 000 dollars en blanchissant des billets marqués grâce à vos contacts
- Faites-vous plaisir
- Dépensez 100 000 dollars à travers tous les magasins
- Décatombe
- En roulant, cognez des gens pour les renverser
- Petits boxes
- Achetez tous les garages
- De service
- Enregistrez 10 véhicules sur l’application Scooter Bros
N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.