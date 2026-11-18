Combien de trophées et succès compte GTA 6 ?

Pour décrocher tous les succès et les trophées de GTA 6, vous devrez vous armer de patience. Sachez néanmoins qu’aucune de ces récompenses ne peut être manquée, et vous n’aurez pas besoin de recommencer une partie pour les obtenir. Il faudra cependant participer à beaucoup d’activités annexes et accomplir des défis spéciaux pour tout remporter. Il existe au total 55 succès/trophées pour GTA 6, dont 1 Platine, 2 Or, 6 Argent et 46 Bronze.

Attention à vous, cette liste peut comporter des spoilers mineurs, mais ne révèle pas grand-chose sur l’histoire.

Platine

C’est le prix de Vice City ! Félicitations ! Vous êtes une légende de la Léonida



Or

Faut que tu saches quand descendre Terminez la dernière mission

Une longue route Terminez le jeu à 100 %



Argent

Casse-cou jusqu’au bout Effectuez 250 cascades

Le Flingueur Gagnez une médaille d’or dans tous les défis de stands de tir

Inconnus et détraqués Terminez 8 séries de missions pour des inconnus dans tout l’État de Leonida

Carte sur tables Assemblez 3 séries de cartes à collectionner

Coup de WAiNKeur Utilisez WAiNK dans 100 lieux

Plafond de retrait Dévalisez 5 chambres fortes de banque et échappez-vous



Bronze

Un goût de paradis Terminez Partie de pêche

Paradis perdu Terminez le chapitre 1

N*****s, cul et argent sale Terminez le chapitre 2

Vice City, baby ! Terminez le chapitre 3

Le top du top, Ma Terminez le chapitre 4

Tu me fais confiance ? Terminez Course matinale

Faire sauter la banque Terminez Le coup du cartel

La vie de famille Terminez Jeu d’enfant

La chute de DWNPLY Terminez Têtes d’affiche

Détournement Terminez Trafic aérien

Tempête de neige Terminez Opération Savage Glory

Touche-à-tout Essayez chaque type d’activité au moins une fois

Top Fun Gagnez une course de drone Top Fun dans chaque lieu

L’argent, pas la reconnaissance Remportez 20 courses différentes

Joli coup de canne Battez Cal dans un défi de pêche

As du manche Terminez une partie de jeu d’arcade

La route vers le rétablissement Terminez la dernière mission pour Andy

C’était pas un accident de bateau Terminez la dernière mission pour Kenton

Cavalier seul Terminez la dernière mission pour Billy

L’offre et la demande Terminez la dernière mission pour Randy

Spin On This ! Terminez la dernière mission pour Tyrone

Go élan Chassez un animal unique pour Bret

Faut rester positifs Méditez dans chaque lieu à travers la Leonida

Une dernière chose Terminez 50 défis

Des étoiles plein les yeux Perdez un indice de recherche de 4 étoiles avec votre partenaire et débarrassez-vous de l’alerte

Shopping thérapeutique Braquez 3 magasins d’affilée avec votre partenaire sans perdre votre indice de recherche

Ça roule Découvrez 100 véhicules

Pro de la gâchette Abattez 5 ennemis dans une seule utilisation de la concentration en combat.

Arrête-moi si tu peux Effectuez un décollage non prévu à l’aéroport de Vice City

Arrête ton char C’est chaud un rhinocéros

Vol furtif Dévalisez une bijouterie sans vous faire détecter

Coup classique de l’attaque éclair Dévalisez un fourgon blindé et échappez-vous

L’Etat du Bonheur Explorez toute la Leonida

Lutte contre les nuisibles Braquez une opération illégale appartenant à chacun des gangs

Au début… Prenez un cocktail avec vue sur Ocean Beach

Capital mal acquis Cassez tout pour sortir d’un showroom de véhicules dans un style classique

On va au bowling Faites un tabac au bowling de Kolt & Associates

Record personnel Un partenariat de poids

Les actes sont plus forts Décisions prises (pour le meilleur ou pour le pire)

Pas de bol, j’imagine La deuxième fois, c’est la bonne

La vérité est ailleurs C’était quoi ça ?

Pas de petit profit Gagnez 250 000 dollars en blanchissant des billets marqués grâce à vos contacts

Faites-vous plaisir Dépensez 100 000 dollars à travers tous les magasins

Décatombe En roulant, cognez des gens pour les renverser

Petits boxes Achetez tous les garages

De service Enregistrez 10 véhicules sur l’application Scooter Bros



N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.