GRID Legends : Le jeu de course arcade de Codemasters et EA sortira début 2026 sur Nintendo Switch 2

Publié le :

1 commentaire

Avatar de PikaDocMaster78/PikaDoc42

Rédigé par

1

Considéré comme un des piliers du marché des jeux de course lors de son rachat par EA en 2021, Codemasters marque le pas depuis quelques années. En plus d’avoir été victime de plusieurs plans de restructurations et de licenciements, le dernier remontant à mai 2025, le studio britannique a été contraint de mettre au placard ses licences Project CARS et DiRT, ainsi que stopper « temporairement » le développement de ses jeux de rallye. Quant à la série F1, elle n’aura droit qu’à une extension payante l’an prochain, en attendant l’arrivée de F1 27. Et la franchise GRID, alors ? Où en est-elle dans tout ça ? A défaut de bénéficier d’un nouvel opus, elle continue de vivre très discrètement à travers GRID Legends. Commercialisé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series en février 2022 (le même jour qu’un certain Elden Ring souvenez-vous !), cet épisode s’est offert des portages sur Meta Quest et Mac en 2023, puis sur iOS et Android en 2024. Et puisqu’il a visiblement été décidé que le titre devait sortir absolument sur un maximum de plateformes, il sera aussi disponible début 2026 sur Nintendo Switch 2.

Jaquette de GRID Legends
GRID Legends
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
xbox one
meta quest
switch 2

Date de sortie : 25/02/2022

