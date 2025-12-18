GRID Legends : Le jeu de course arcade de Codemasters et EA sortira début 2026 sur Nintendo Switch 2

Une version complète incluant le contenu de base et tous les DLC

Chapeauté par Feral Interactive, une société londonienne spécialisée justement dans la conception de portages tels que ceux du jeu de course arcade proposés sur mobiles l’an dernier, cette version nous permettra de découvrir, ou redécouvrir, l’expérience et surtout le contenu complet du titre. Autrement dit, outre celui de base incluant notamment une Carrière dense composée de nombreuses disciplines différentes et d’un catalogue day one solide de véhicules et circuits, nous aurons l’opportunité de profiter sans surcout de tous les DLC disponibles à ce jour.

Ainsi, nous aurons accès au Double Pack « Seneca & Ravenwest », à « Valentin’s Classic Car-Nage », qui signait le retour d’événements de type Demolition Derby au sein de la saga, « Enduring Spirit », ajoutant des courses d’Endurance, « Rise of Ravenwest », et « Winter Bash », nous mettant au défi de piloter sur des tracés enneigés. Bref, il y aura largement de quoi s’occuper et l’ensemble sera vendu sous la forme d’une édition Deluxe tarifée à 29,99€ sur l’eShop.

Rendez-vous dans quelques semaines ou mois pour mettre la main sur la version Nintendo Switch 2 de GRID Legends. Pour information, sa date de lancement exacte devrait normalement être annoncée courant janvier 2026.