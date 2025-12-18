GRID Legends : Le jeu de course arcade de Codemasters et EA sortira début 2026 sur Nintendo Switch 2
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Considéré comme un des piliers du marché des jeux de course lors de son rachat par EA en 2021, Codemasters marque le pas depuis quelques années. En plus d’avoir été victime de plusieurs plans de restructurations et de licenciements, le dernier remontant à mai 2025, le studio britannique a été contraint de mettre au placard ses licences Project CARS et DiRT, ainsi que stopper « temporairement » le développement de ses jeux de rallye. Quant à la série F1, elle n’aura droit qu’à une extension payante l’an prochain, en attendant l’arrivée de F1 27. Et la franchise GRID, alors ? Où en est-elle dans tout ça ? A défaut de bénéficier d’un nouvel opus, elle continue de vivre très discrètement à travers GRID Legends. Commercialisé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series en février 2022 (le même jour qu’un certain Elden Ring souvenez-vous !), cet épisode s’est offert des portages sur Meta Quest et Mac en 2023, puis sur iOS et Android en 2024. Et puisqu’il a visiblement été décidé que le titre devait sortir absolument sur un maximum de plateformes, il sera aussi disponible début 2026 sur Nintendo Switch 2.
Une version complète incluant le contenu de base et tous les DLC
Chapeauté par Feral Interactive, une société londonienne spécialisée justement dans la conception de portages tels que ceux du jeu de course arcade proposés sur mobiles l’an dernier, cette version nous permettra de découvrir, ou redécouvrir, l’expérience et surtout le contenu complet du titre. Autrement dit, outre celui de base incluant notamment une Carrière dense composée de nombreuses disciplines différentes et d’un catalogue day one solide de véhicules et circuits, nous aurons l’opportunité de profiter sans surcout de tous les DLC disponibles à ce jour.
Ainsi, nous aurons accès au Double Pack « Seneca & Ravenwest », à « Valentin’s Classic Car-Nage », qui signait le retour d’événements de type Demolition Derby au sein de la saga, « Enduring Spirit », ajoutant des courses d’Endurance, « Rise of Ravenwest », et « Winter Bash », nous mettant au défi de piloter sur des tracés enneigés. Bref, il y aura largement de quoi s’occuper et l’ensemble sera vendu sous la forme d’une édition Deluxe tarifée à 29,99€ sur l’eShop.
Rendez-vous dans quelques semaines ou mois pour mettre la main sur la version Nintendo Switch 2 de GRID Legends. Pour information, sa date de lancement exacte devrait normalement être annoncée courant janvier 2026.
Date de sortie : 25/02/2022