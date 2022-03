GRID Legends : Un épisode fun mais qui n’est pas à la hauteur ? Test en vidéo

Annoncé l’été dernier, GRID Legends est le nouveau volet de la série de jeux de course du même nom. Toujours chapeauté par Codemasters et édité cette fois par Electronic Arts, ce nouvel opus cherche à revoir ses ambitions, notamment avec un mode scénarisé tourné sous la forme d’un documentaire. Disponible depuis quelques jours, le jeu est passé entre les mains de notre rédaction, qui vous livre son avis en vidéo.

GRID Legends est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.