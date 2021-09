GRID Legends

GRID Legends est un jeu de course développé par Codemasters et édité par Electronic Arts. Cinquième épisode de la licence GRID, le titre souhaite proposer une campagne solo façon documentaire mettant en scène les GRID World Series ainsi qu'un contenu riche composé de plus de 130 tracés réels (Brands Hatch, Indianapolis...) et fictifs (Londres, Strada Alpina...), d'une centaine de véhicules différents et du mode Drift qui fait son grand retour pour l'occasion.