PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de mai 2023

Comme chaque mois, il est possible de mettre la main sur de nouveaux jeux lorsque l’on est abonné PlayStation Plus. Pour ce mois de mai 2023, il sera possible de télécharger trois nouveaux jeux, parmi lesquels figurent un jeu de course récemment sorti, un titre multijoueur qui n’a plus rien à prouver et une petite pioche indépendante qui vous demandera du faire du VTT. On vous présente tout cela en vidéo.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mai 2023 ?

Voici les jeux à venir dans l’abonnement Essential :

Les jeux PlayStation Plus seront disponibles au téléchargement le mardi 2 mai 2023 dans la journée, à retrouver sur votre console PS4/PS5.

GRID Legends

GRID Legends est un jeu de course développé par Codemasters et édité par Electronic Arts. Cinquième épisode de la licence GRID, le titre souhaite proposer une campagne solo façon documentaire mettant en scène les GRID World Series ainsi qu’un contenu riche composé de plus de 130 tracés réels (Brands Hatch, Indianapolis…) et fictifs (Londres, Strada Alpina…), d’une centaine de véhicules différents et du mode Drift qui fait son grand retour pour l’occasion.

Chivalry II

Chivalry II est un jeu d’action qui reprend les bases du premier épisode tout en proposant des combats encore plus brutaux et plus sanglants. Il s’agit toujours d’un jeu orienté multijoueur en vue à la première personne, qui permet de prendre part à de grandes batailles médiévales. Plusieurs classes de personnages sont disponibles, et cet opus permet de manier des armes de sièges. Il met aussi en scène des combats sur des chevaux. Le titre sera jouable en cross-play.

Descenders

Tous en selle ! Descenders vous propulse à toute vitesse sur votre VTT dans des parcours dingues où on enchaîne pic de vitesse et triple salto au travers d’une dizaine d’environnements différents. Avec des mondes générés de façon procédurale, le jeu vous invite à réaliser des figures à vitesse folle pour monter dans le classement en ligne et vous démarquer des autres joueurs. Toutefois, il est possible de jouer en équipe.