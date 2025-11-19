EA Sports F1 : La saga de jeux de course se contentera d’une extension payante en 2026, rendez-vous en 2027 pour un nouvel opus

Mais… ça n’aurait pas été plus logique de faire l’impasse sur F1 25 plutôt ?

Si nous ignorons encore pas mal de choses sur cette future mise à jour (contenu exact, prix…), l’éditeur américain et le studio britannique ont indiqué qu’elle inclura « les principaux changements prévus pour la saison 2026 », tels que « de nouvelles voitures, des réglementations sportives actualisées, ainsi que des écuries et des pilotes mis à jour ». Quant à F1 27, il aura pour objectif de proposer « une expérience EA Sports F1 repensée et plus riche », sans plus de précisions pour le moment. Et si vous espériez en apprendre davantage grâce à Lee Mather, Senior Creative Director sur la série, vous allez être déçu étant donné qu’il s’est contenté de déclarer ceci :

« F1 25 a rencontré un succès incroyable, porté par la passion des fans et l’énergie de ce sport. Avec la dynamique actuelle de la Formule 1, sur la piste comme en dehors, c’est le moment idéal pour se projeter et préparer l’avenir. Nous sommes pleinement engagés dans la franchise EA Sports F1. Notre plan pluriannuel prolonge l’enthousiasme de cette année avec l’extension 2026 et repense l’expérience F1 pour 2027 afin d’offrir encore plus aux joueurs de tous niveaux à travers le monde. »

En attendant d’en savoir plus, nul doute que les fans trouveront largement matière à débattre sur ce choix stratégique opéré par EA et Codemasters. D’un côté, voir la franchise « faire une pause » peut permettre aux développeurs de prendre le temps nécessaire dans le but de redorer son blason après plusieurs années difficiles. De l’autre, on pourra se demander s’il n’aurait pas été plus logique ou intéressant de faire « l’impasse » sur F1 25 et revenir en force en 2026. Une idée que nous avions d’ailleurs pris soin de partager dans un éditorial publié en mars dernier. À suivre !