Codemasters met en pause ses jeux de rallye, des licenciements confirmés chez le studio britannique

Une réorganisation stratégique chez EA Sports

Dans un communiqué transmis au site Video Games Chronicle, Codemasters a annoncé « la suppression de certains postes » tout en précisant que plusieurs employés seront redéployés au sein d’EA Sports. « Nous faisons évoluer notre activité pour mieux répondre aux attentes des joueurs et concentrer nos efforts sur nos priorités stratégiques », indique le studio. Le nombre exact de licenciements n’a pas été communiqué.

Cette annonce intervient quelques jours après la fin officielle du partenariat entre Codemasters et la FIA World Rally Championship (WRC). Le studio met donc en pause le développement de futurs jeux de rallye, y compris la série WRC lancée en 2023. C’est un coup dur pour les fans du genre, et un virage stratégique pour EA.

Avec l’arrêt de ses jeux de rallye, Codemasters tourne une page importante de son histoire. De Colin McRae Rally à DiRT et plus récemment WRC, le studio britannique a longtemps été reconnu comme un pilier du jeu de course off-road. En 2021, EA avait acquis Codemasters pour 1,2 milliard de dollars, espérant ainsi renforcer son catalogue racing aux côtés de Need for Speed et Burnout.

Depuis, plusieurs restructurations ont eu lieu. En 2022, l’équipe de DiRT 5 a été intégrée au studio Criterion Games, avec pour objectif de travailler sur l’avenir de Need for Speed. Le départ du segment rallye confirme cette orientation, à une période où EA multiplie les rationalisations internes : jusqu’à 400 licenciements ont été annoncés dans le groupe la semaine dernière.

Le studio semble désormais se concentrer exclusivement sur la licence F1 dont l’édition 2025 est attendue pour le 30 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.