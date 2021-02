Electronic Arts accueille officiellement Codemasters dans ses rangs

Après un bras de fer avec Take-Two, Electronic Arts avait eu le dernier mot quant au rachat de Codemasters, avec une acquisition estimée à 1,2 milliards de dollars. EA avait déjà annoncé ses plans pour ce rachat, avec la prévision d’un jeu de courses par an. L’éditeur a récemment annoncé officiellement l’acquisition de Codemasters, qui prend désormais effet.

Un partenaire de choix pour EA en plus

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF — Electronic Arts (@EA) February 18, 2021

C’est donc désormais chose faite pour Electronic Arts, qui peut commencer à travailler avec Codemasters sur de nombreux jeux de courses, notamment des jeux de racing annuels.

Il est donc possible que l’on revoit prochainement de licences comme DiRT, F1 ou Grid réapparaitre sous le giron d’Electronic Arts, sauf si l’éditeur compte placer Codemasters aux commandes d’autres séries, Need For Speed en tête (ce qui serait tout de même étonnant).

On verra dans les prochains mois ce qui aboutira d’un tel rachat, mais EA peut désormais se féliciter d’avoir ajouté un grand nom à ses partenaires, et d’avoir plus de jeux à présenter à l’avenir.