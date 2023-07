Granblue Fantasy: Relink ajoute Ferry à son casting et dévoile de nouvelles informations

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de juillet 2023

Débrief’ : The Elder Scrolls VI, Perfect Dark, Assassin’s Creed Black Flag Remake et Blade Runner

Disney Speedstorm termine son accès ancitipé et sortira en version définitive gratuitement dès le 28 septembre prochain

Daedalic Entertainment arrête complétement de développer des jeux en interne, le studio ne fera plus que de l’édition

Razer dévoile sa nouvelle gamme de souris gaming avec la Cobra et la Cobra Pro

Lushfoil Photography Sim : Une simulation dédiée à la photographie annoncée sur PC et consoles

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem : Le jeu d’action en 3D de DINOGOD est repoussé à 2024

to a T : Le nouveau jeu narratif loufoque du créateur de la série Katamari Damacy

