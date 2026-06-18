Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok

Dernier tour de chauffe avant la sortie

Cette démo Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok est désormais disponible sur PC, les consoles PlayStation, ainsi que sur Nintendo Switch 2. Vous pourrez tester plusieurs modes de jeu en dehors du tutoriel, avec tout d’abord le mode Histoire qui vous donnera un aperçu du scénario de cet épisode, puis le mode Quêtes, qui permet simplement d’enchaîner des missions en solo ou à plusieurs. Il y en aura ici 4 à tester, la quatrième étant à débloquer après avoir terminé les trois premières. C’est dans cette dernière mission que vous pourrez tester les invocations, grande nouveauté de cette version Endless Ragnarok.

À noter que votre sauvegarde ne sera pas transférable vers le jeu final une fois celui-ci disponible, mais c’est tout de même une bonne occasion de tester le jeu avant de passer à la caisse, d’autant plus que terminer la démo donnera tout de même accès à des récompenses. On remarquera également que des ajustements ont été effectués depuis la dernière bêta, histoire de donner envie à tout le monde de retenter l’expérience.

Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok sera disponible dès le 9 juillet prochain sur les plateformes mentionnées précédemment.