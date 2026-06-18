Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok

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Granblue Fantasy Relink va bientôt s’offrir une version plus complète qui ajoutera évidemment de nouveaux personnages jouables, mais s’attaquera aussi à quelques mécaniques de gameplay pour donner envie aux personnes qui ont déjà terminé le titre de reprendre leur aventure le temps de quelques quêtes. Une bêta ouverte a déjà eu lieu pour tester ce Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok, mais c’est maintenant une démo qui vous est proposée.

Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok

Dernier tour de chauffe avant la sortie

Cette démo Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok est désormais disponible sur PC, les consoles PlayStation, ainsi que sur Nintendo Switch 2. Vous pourrez tester plusieurs modes de jeu en dehors du tutoriel, avec tout d’abord le mode Histoire qui vous donnera un aperçu du scénario de cet épisode, puis le mode Quêtes, qui permet simplement d’enchaîner des missions en solo ou à plusieurs. Il y en aura ici 4 à tester, la quatrième étant à débloquer après avoir terminé les trois premières. C’est dans cette dernière mission que vous pourrez tester les invocations, grande nouveauté de cette version Endless Ragnarok.

À noter que votre sauvegarde ne sera pas transférable vers le jeu final une fois celui-ci disponible, mais c’est tout de même une bonne occasion de tester le jeu avant de passer à la caisse, d’autant plus que terminer la démo donnera tout de même accès à des récompenses. On remarquera également que des ajustements ont été effectués depuis la dernière bêta, histoire de donner envie à tout le monde de retenter l’expérience.

Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok sera disponible dès le 9 juillet prochain sur les plateformes mentionnées précédemment.

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Jaquette de Granblue Fantasy Relink
Granblue Fantasy Relink
pc ps5 ps4 switch 2

Date de sortie : 01/02/2024

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